Επαναβεβαίωση βρετανικών θέσεων για Κύπρο - 3.000 στρατιώτες στις βάσεις

Τις θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου επί πτυχών του Κυπριακού επαναβεβαίωσαν στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες απαντώντας σε σειρά κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.

Μεταξύ άλλων δε η κυβέρνηση διευκρίνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει περίπου 3.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεών του στις βάσεις στην Κύπρο (με στοιχεία μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου).

Ο Υφυπουργός Άμυνας Τζέιμς Χίπι απάντησε στον σκιώδη υπουργό Άμυνας των Εργατικών Τζον Χίλι ότι η Βρετανία έχει αναπτύξει πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στις κυρίαρχες περιοχές βάσεων στην Κύπρο, στο πλαίσιο της αύξησης της παρουσίας της γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Το προσωπικό αυτό έχει αναπτυχθεί για να συνεισφέρει στην περιφερειακή σταθερότητα, να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια και να υποστηρίξει τα βρετανικά συμφέροντα», είπε ο κ. Χίπι.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν επίσης περίπου 30 μέλη των βρετανικών ΕΔ στην Ιορδανία, περίπου 40 στον Λίβανο, περίπου 1.000 στο Ομάν και περίπου 400 στο Μπαχρέιν.

Ερώτηση δέχθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Ευρώπη Λίο Ντόχερτι από τον φιλοκύπριο Συντηρητικό βουλευτή βορείου Λονδίνου Μάθιου Όφορντ, για το αν θα ζητήσει από τον Τούρκο Υπ. Εξωτερικών την αποχώρηση των στρατιωτών που βρίσκονται στα κατεχόμενα.

Ο κ. Ντόχερτι απάντησε ότι η βρετανική κυβέρνηση συζητά τακτικά τις προοπτικές λύσης του Κυπριακού με τις τουρκικές αρχές σε όλα τα επίπεδα.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως μια δίκαιη και με διάρκεια λύση στην Κύπρο είναι ο καλύτερος τρόπος να επιλυθούν οι δυσκολίες που έχουν προκληθεί από τη διαίρεση του νησιού», είπε ο κ. Ντόχερτι, επαναλαμβάνοντας την πάγια βρετανική θέση.

Ο Δρ Όφορντ ρώτησε επίσης για τη βρετανική αποτίμηση των επιπτώσεων της τουρκικής πολιτικής επέκτασης των παράνομων εποικισμών στα κατεχόμενα.

Ο κ. Ντόχερτι σχολίασε ότι το περιουσιακό είναι μία από τις πιο «περιπλοκές και ευαίσθητες» πτυχές του Κυπριακού και ότι εν τέλει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης των θεμάτων που ανακύπτουν μετά από το γεγονότα του 1974 είναι μέσω μιας δίκαιης και με διάρκεια λύσης.

Συμπλήρωσε ότι το ΗΒ συνεχίζει να στηρίζει την υπό τα Ηνωμένα Έθνη διαδικασία και να ενθαρυνει τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις. Σε άλλη αναφορά του δε, ο Υφυπουργός Ευρώπης της Βρετανίας είπε ότι «η δέσμευσή μας στην υποστήριξη αυτής (της λύσης) μέσω της διαδικασίας υπό τα ΗΕ παραμένει ακλόνητη».

Ο Δρ Όφορντ ζήτησε να πληροφορηθεί και τις βρετανικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των Τούρκων εποίκων στην Κύπρο από το 1983 και μετά, για να λάβει την απάντηση ότι το Foreign Office δεν τηρεί σχετικά στοιχεία.

Σε άλλη ερώτηση, του Συντηρητικού βουλευτή Τζον Χέις περί παροχής στήριξης στους Βρετανούς που διαβιούν στην «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου», ο κ. Ντόχερτι απάντησε πως όπως και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα με την εξαίρεση της Τουρκίας το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζει την αυτοανακηρυχθείσα «ΤΔΒΚ» και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται ως η κυρίαρχη αρχή στην Κύπρο.

Όσο για τους Βρετανούς στα κατεχόμενα, ο Υφυπουργός παρέπεμψε στις ταξιδιωτικές συστάσεις του Foreign Office για ολόκληρο το νησί.

Την ίδια απάντηση έδωσε και σε ερώτηση του Σάμι Γουίλσον από το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) Β. Ιρλανδίας που σχετιζόταν με την αποναρκοποίηση του νησιού.

Εδώ ο κ. Ντόχερτι συμπλήρωσε ότι το Λονδίνο συνεχίζει να παροτρύνει τους ηγέτες αμφότερων των κοινοτήτων να καταλήξουν σε ένα σχέδιο για μία Κύπρο δίχως νάρκες.

