Διπλωματική ένταση μεταξύ Κίνας και Ουκρανίας σημειώνεται τις τελευταίες ώρες. Το Πεκίνο κάλεσε την Πέμπτη το Κίεβο να διαγράψει τη δεύτερη μεγαλύτερη κρατική εταιρεία κατασκευής σιδηροδρόμων του Πεκίνου από τη «μαύρη λίστα» των «χορηγών πολέμου», ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Η Κίνα στέκεται πάντα στο πλευρό της ειρήνης και της δικαιοσύνης στο ζήτημα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Γουάνγκ Γουενμπίν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ως απάντηση στην κίνηση της Ουκρανίας να κατατάξει την China Railway Construction Corporation ως «χορηγό πολέμου».

Το Πεκίνο προτρέπει την ουκρανική πλευρά «να διορθώσει αμέσως το λάθος της και να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες», δήλωσε δε ο Γουάνγκ σε δημοσιογράφους στην κινεζική πρωτεύουσα, σύμφωνα με την εφημερίδα Global Times.

Η Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη της Διαφθοράς της Ουκρανίας πρόσθεσε την China Railway Construction Corporation στη λίστα με τους «διεθνείς χορηγούς του πολέμου».

Η ουκρανική υπηρεσία ανέφερε ότι η κινεζική κατασκευαστική εταιρεία άρχισε να εργάζεται στη Ρωσία πριν από έξι χρόνια και άνοιξε το γραφείο της στη χώρα μετά τη «ρωσική επιθετικότητα το 2014».

Σημείωσε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι αξιωματούχοι από τη Μόσχα και το Πεκίνο συζητούσαν σχέδια για την κατασκευή μιας υποθαλάσσιας σήραγγας που θα μπορούσε να συνδέσει τη Ρωσία με την Κριμαία. Η China Railway Construction Corporation θα είναι ο ανάδοχος για την κατασκευή της σήραγγας κάτω από το Στενό του Κερτς, πρόσθεσε.

Η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν χιλιάδες άνθρωποι.

Το Πεκίνο δεν καταδικάζει τη Μόσχα για τον πόλεμο, ωστόσο, επιμένει στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των εμπλεκομένων μερών.



Πηγή: skai.gr

