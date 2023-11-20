Περισσότεροι από 100 άνθρωποι από την Γάζα φτάνουν σήμερα στην Τουρκία

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να φτάσουν σήμερα στην Τουρκία, ανάμεσά τους δεκάδες άνθρωποι που θα λάβουν ιατρική φροντίδα εκεί, δήλωσαν ο υπουργός Υγείας της χώρας και εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Εξήντα ένας ασθενείς, συνοδευόμενοι από 49 συγγενείς τους, έφτασαν στην Αίγυπτο από τη Γάζα χθες Κυριακή το βράδυ και αναμένεται να πετάξουν σήμερα για την Άγκυρα, αφού πέρασαν τη νύκτα στο νοσοκομείο αλ Αρίς, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Ο Κοτζά είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Άγκυρα θέλει να μεταφέρει πολλούς από τους σχεδόν 1.000 καρκινοπαθείς της Γάζας στην Τουρκία το συντομότερο δυνατό. Οι πρώτοι 27 ασθενείς έφτασαν την προηγούμενη Πέμπτη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ξεχωριστά ομάδα 87 ανθρώπων αποτελούμενη από Τούρκους και Τουρκοκύπριους και τους συγγενείς τους, έφτασε στην Αίγυπτο από τη Γάζα χθες και αναμένεται να αναχωρήσει αεροπορικώς για την Κωνσταντινούπολη αργότερα σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετζελί.

Σαράντα τέσσερις Τούρκοι που έφτασαν στην Αίγυπτο από τη Γάζα το Σαββατοκύριακο αφίχθησαν χθες στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Κετζελί δήλωσε επίσης ότι, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, η Τουρκία σκοπεύει να απομακρύνει περίπου 100 ακόμη ανθρώπους από τη Γάζα σήμερα.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επεσήμανε ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας να απομακρύνει τους πολίτες από τη Γάζα συνεχίζονται.

«Μέχρι σήμερα έχουμε διασφαλίσει την απομάκρυνση από τη Γάζα 170 πολιτών μας και των συγγενών τους», εξήγησε, προσθέτοντας ότι σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν νέες απομακρύνσεις.

Πριν έναν μήνα ο Τούρκος υφυπουργός Αχμέτ Γιλντίζ είχε δηλώσει ότι περίπου 700 άνθρωποι είχαν ζητήσει από την Τουρκία να τους βοηθήσει να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας. Από αυτούς περίπου 300 είναι Τούρκοι πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

