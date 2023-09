Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη - Δείτε βίντεο Κόσμος 16:20, 28.09.2023 linkedin

Σε σοβαρή κατάσταση οι δύο από τους τέσσερις τραυματίες - Η έκρηξη σημειώθηκε στον τελευταίο όροφο του κτιρίου και φέρεται να προκλήθηκε από φυσικό αέριο