Shakira: Αντιμέτωπη με νέα δίωξη για φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων

Η Shakira αντιμετωπίζει νέες νομικές διώξεις στην Ισπανία σχετικά με φορολογικές υποθέσεις.

Οι εισαγγελικές αρχές της Βαρκελώνης την κατηγορούν ότι δεν κατέβαλε φόρους ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα εισοδήματά της το 2018.

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί δίκη για μια άλλη υπόθεση φοροδιαφυγής στις 20 Νοεμβρίου.

Στην υπόθεση αυτή, η Shakira κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μια offshore εταιρεία σε φορολογικό "παράδεισο" για να αποφύγει την καταβολή φόρων.

