Σε «διπλωματικές εντάσεις» ανάμεσα στη Μόσχα και το Παρίσι αναφέρεται η γαλλική εφημερίδα Le Monde, με αφορμή δελτίο Τύπου του ρωσικού υπουργείου 'Αμυνας, το οποίο ανακοίνωσε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις - όπως επισημαίνει η εφημεριδα, ότι κατέστρεψε με « χτύπημα ακριβείας » κτίριο στο Χάρκοβο, που χρησίμευε ως «προσωρινή ζώνη ανάπτυξης μισθοφόρων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Γάλλοι πολίτες».

Στο σχετικό δημοσίευμα υπογραμμίζεται, ότι την περασμένη Παρασκευή ο Γάλλος πρέσβης στη Ρωσία κλήθηκε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου επικρίθηκε για «την αυξανόμενη εμπλοκή του Παρισιού στη σύγκρουση στην Ουκρανία». Αναφέρεται επίσης ότι το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε λέγοντας ότι «η Γαλλία δεν έχει "μισθοφόρους", ούτε στην Ουκρανία ούτε αλλού, σε αντίθεση με άλλους», κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «ωμή ρωσική προπαγάνδα».

Όπως παρατηρεί η γαλλική εφημερίδα, η επιλογή του όρου «μισθοφόρος» από τη Μόσχα δεν είναι τυχαία, δεδομένου, ότι η γαλλική νομοθεσία απαγορεύει τη μισθοφορία, η οποία τιμωρείται στη Γαλλία με φυλάκιση πέντε ετών και πρόστιμο 75.000 ευρώ. Επιπλέον αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η Γαλλία για να καταγγείλει τις δραστηριότητες της ρωσικής παραστρατιωτικής ομάδας Βάγκνερ, που κατηγορείται από το Παρίσι για ληστείες και εγκλήματα πολέμου στην Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

