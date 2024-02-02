Έμμα Στόουν: Ξεσπά σε κλάματα όταν αυτιστικός θαυμαστής της λέει πως τον βοήθησε

Ξέσπασε σε κλάματα η Έμμα Στόουν όταν αυτιστικός θαυμαστής της αποκάλυψε πως το να παρακολουθεί την καλλιτεχνική της πορεία ανά τον χρόνια, έκανε την ζωή του καλύτερη και τον βοήθησε να ανταπεξέλθει στα ιδιαιτέρως μοναχικά σχολικά του χρόνια.

Το νεαρό παιδί της περιέγραψε πως τα σκετσάκια της στο Saturday Night Live, τον έκαναν να έχει καλύτερη διάθεση κι έτσι να καταφέρει να τελειώσει το σχολείο.

Αφού ξέσπασε σε κλάματα, η σταρ κατέβηκε από τη σκηνή για να τον αγκαλιάσει.

«Παρακολουθώ την καριέρα σου τα τελευταία 12 χρόνια. Λατρεύω το “Poor Things” και το έχω παρακολουθήσει έξι φορές. Πάντα φέρνεις ηλεκτρισμό στην οθόνη σε κάθε παράστασή σου και ό,τι δημιουργείς είναι πάντα αγνό και ειλικρινές.

Πραγματικά ερωτεύτηκα την καρδιά σου, την αυτοπεποίθησή σου, τη δύναμή σου, την υπεράσπιση σου για ψυχική υγεία και επίγνωση. Μεγαλώνοντας ως ένα από τα ελάχιστα αυτιστικά παιδιά στο σχολείο, ένιωθα μόνος και ανίκανος να κάνω φίλους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, έμπαινα κρυφά σε μια αίθουσα υπολογιστών για να παρακολουθήσω τα παλιά σου σκετς στο SNL. Αναφέρθηκες σε μερικές περιπτώσεις ότι ένιωθες ανασφάλεια όταν δεν αποφοίτησες από το λύκειο και δεν πήγες στο κολέγιο, αλλά απολάμβανα την άνεση και την ασφάλεια που μου έφερες αυτά τα χρόνια», είπε προσφέροντας της μια ανθοδέσμη.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα καθώς πρωταγωνίστρια είχε πλημμυρίσει δάκρυα.

Μάλιστα κατέβηκε σε χρόνο ντε-τε απ την σκηνή και τον έκανε μια πολύ ζεστή αγκαλιά.

Όταν επέστρεψε στη σκηνή, τον ρώτησε αν είχε κάποια ερώτηση για την ταινία «Poor Things»

«Ποιο είναι το αγαπημένο σου μήνυμα που θα λαμβάνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου από αυτή την εμπειρία;», τη ρώτησε.

«Νομίζω ότι και η Μπέλα είναι κάποια που βιώνει τη ζωή μακριά καθώς δεν καθορίζεται από κοινωνικές κατασκευές και είναι σε θέση να λάβει τις εμπειρίες της ζωής με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο και βλέπει το καλό και το κακό εξίσου και είναι γοητευμένη από αυτό που έχει να προσφέρει η ζωή και δεν μοιάζει με κανέναν άλλο και αυτό είναι βαθιά εμπνευσμένο και έτσι νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που με έχει αγγίξει πιο βαθιά», απάντησε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

