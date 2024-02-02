Ισπανία: Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις

Οι τρεις μεγαλύτερες αγροτικές συνδικαλιστικές ενώσεις της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, μετά τη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Γεωργίας, ο οποίος δεσμεύτηκε να «εργαστεί» για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα.

Οι κινητοποιήσεις των Ισπανών αγροτών θα λήξουν «από τη στιγμή που θα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα» σχετικά με την αγροτική πολιτική, «στην υπηρεσία» των αγροτών», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η αντιπρόεδρος της Ένωσης Μικρών Αγροτών (UPA) Μονσεράτ Κορτίνιας.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των άλλων δύο συνδικάτων που συμμετείχαν στη συνάντηση, του Coag και του Asaja.

«Η ύπαιθρος πρέπει να ακουστεί», δήλωσε ο Ζοζέ Μανουέλ Θεμπολάδα, αντιπρόεδρος της Asaja, εκτιμώντας πως η αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται τώρα προστατεύει περισσότερο «το περιβάλλον» από τα «δικαιώματα των αγροτών».

Τη συνάντηση συγκάλεσε εκτάκτως ο υπουργός Λουίς Πλάνας, που επιδιώκει να χαλαρώσει η πίεση στον αγροτικό τομέα της Ισπανίας, ο οποίος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σκοπεύει να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό κίνημα οργής με μια σειρά διαδηλώσεων, «τις επόμενες εβδομάδες».

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο Σοσιαλιστής υπουργός δήλωσε πως κατανοεί την οργών των αγροτών και δεσμεύεται να υπερασπιστεί μια μεγαλύτερη διοικητική «απλούστευση» μπροστά στη «συσσώρευση κανόνων», τους οποίους ορίζει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Το θέμα είναι να «αναγνωριστούν ποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες μπορούν να χαλαρώσουν», υπογράμμισε, αφήνοντας αιχμές προς τη στάση των Βρυξελλών μπροστά στην οργή των αγροτών.

«Ο λόγος που είμαστε εδώ, είναι διότι η Κομισιόν δεν στάθηκε ικανή έως σήμερα να κάνει διάλογο με τον τομέα», επισήμανε.

Τα ισπανικά συνδικάτα μιλούν για «μια ολοένα και αυξανόμενη απογοήτευση και δυσφορία» εξαιτίας της «αποπνικτικής γραφειοκρατίας την οποία προκαλούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί» και του «αθέμιτου ανταγωνισμού» των προϊόντων που εισάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς.

Από την εξαγγελία των κινητοποιήσεων την Τρίτη, συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στη Λεόν, τη Θαμόρα και την Αβίλα, στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας. Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί την 13η Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη, την 14η Φεβρουαρίου στην Ανδαλουσία και στην Καστίλλη λα Μάντσα και την 21η Φεβρουαρίου στη Μαδρίτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συνδικαλιστές και ο Λουίς Πλάνας αναφέρθηκαν επίσης στο θέμα των επιθέσεων που δέχονται Ισπανοί αγρότες εδώ και ημέρες στη Γαλλία, εκ μέρους των Γάλλων διαδηλωτών, οι οποίοι επιτίθενται εναντίον οδηγών φορτηγών που έρχονται από την Ισπανία.

«Τέτοιου είδους περιστατικά» είναι «απαράδεκτα», υπογράμμισε ο Πλάνας, υπενθυμίζοντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπουν «την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και εμπορευμάτων» στην ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

