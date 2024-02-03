Τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία καταδίκασε το Σάββατο το Ιράν.



Σε δήλωσή του, ο Νάσερ Καναανί, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι τα χτυπήματα αποτελούν «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Ιράκ και της Συρίας, καθώς και του διεθνούς δικαίου, και κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Πηγή: skai.gr

Ο Καναανί προειδοποίησε δε, γιαπου εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή».«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τονίζει για άλλη μια φορά την ευθύνη της διεθνούς κοινότητας και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη των παράνομων και μονομερών επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και τον περιορισμό της εξάπλωσης της κρίσης» σημειώνει.Τη νύχτα της Παρασκευής οι ΗΠΑ πραγματοποίησανκατά του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ και τη Συρία μετά από επίθεση με drone που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία στα τέλη του περασμένου μήνα.

