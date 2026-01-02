Νέο σοκαριστικά βίντεο από την ώρα που η φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά εξαπλώνεται ραγδαία, ενώ οι θαμώνες βιντεοσκοπούν το περιστατικό, είδαν το φως της δημοσιότητας. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που έχει βυθίσει στο πένθος την Ελβετία, ενώ υπάρχουν θύματα και από άλλες χώρες.

⚡️ VIDÉO CHOC - #Suisse : Une vidéo du moment exact du début de l'incendie à l'intérieur du bar #LeConstellation de Crans-Montana circule désormais sur les réseaux sociaux offrant des images cruciales pour l'enquête sur cette tragédie qui a fait une quarantaine de morts.… pic.twitter.com/zlliBJXLGB January 2, 2026

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η γρήγορη αντίδραση ορισμένων ανθρώπων που άνοιξαν τις συρόμενες πόρτες του μπαρ έσωσε ζωές. Το μπαρ έπιασε φωτιά λίγο μετά τους εορτασμούς της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Είναι ένα δημοφιλές μέρος για νέους από την περιοχή, σύμφωνα με αρκετούς ντόπιους που έδωσαν συνεντεύξεις στο σημείο.

🔴🇨🇭 FLASH - Lors de l’incendie à Crans-Montana, l’intervention de personnes ayant ouvert les portes coulissantes du bar a permis de sauver plusieurs victimes.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/yPOj9pWJPz — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

«Πολλά παιδιά της περιοχής έρχονται εδώ και συναναστρέφονται με τους τουρίστες. Είναι ένα μπαρ που συχνάζουν νέοι ηλικίας 18 ή 19 ετών το πολύ. Όταν πηγαίνεις στο Κραν, πηγαίνεις στο Le Constellation», εξήγησαν

Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του, Τζέσικα, γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική, είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς, την Πρωτοχρονιά.

Το ζευγάρι άνοιξε το μπαρ τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από διακοπές που έκαναν στην περιοχή, καθώς όπως ανέφεραν είχαν «ερωτευτεί» το θέρετρο. Στην ιστοσελίδα του Κραν Μοντανά, το μπαρ περιγράφεται ως «κομψός χώρος» με «εορταστική ατμόσφαιρα». Ήταν επίσης ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επέτρεπε την είσοδο σε άτομα άνω των 16 ετών.

🚨🇨🇭 ALERTE INFO : De nouvelles images et vidéos dévoilées quelques heures après la catastrophe de Crans-Montana montrent le départ du feu, avec de petites fusées fixées sur des bouteilles de célébration, notamment des bouteilles de champagne.



Les images révèlent aussi des… https://t.co/3e0vSvsKTM pic.twitter.com/ss7b4APU9f — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) January 1, 2026

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Моменат када је избио пожар у Кранс-Монтани. Сви снимају, а само једна особа помаже и отвара врата. #CransMontana #Crans_Montana pic.twitter.com/zhoKJy4ztn — Александар Петровић (@AlejandroHeyy) January 2, 2026

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Πολλοί συγγενείς ψάχνουν τους αγνοούμενους οικείους τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Tα θύματα είναι πιθανό να είναι πολύ νεαρής ηλικίας, όπως αποδεικνύεται από τα πολυάριθμα βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το μοιραίο βράδυ και κυκλοφόρησαν έκτοτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇬🇧 : My little sister was in the fire in Crans-Montana yesterday, and since then we haven’t heard from her. If you know which hospital she is in, or if you have any information about her, please contact me. She was with her friend, who is also still missing.” pic.twitter.com/FkNKXq4VCI — Jarkosss (@Jarkoss_Brawl) January 1, 2026

⚠️⚠️ APPEL À TÉMOINS ⚠️⚠️

Il y a eu un grave INCENDIE au bar Constellation à Crans Montana en VALAIS (Suisse). Beaucoup de personnes sont portées disparues, je vous mets ici les quelques appels à témoins que j'ai pu récolter, hésitez pas à vérifier si vous avez vu ces gens et pic.twitter.com/SqgkWJQw7Z — ÉPÉPÉ 🇵🇸 (@meubleenbous) January 1, 2026

Μάρτυρες δήλωναν μάλιστα ότι τα βεγγαλικά επρόκειτο για μια τακτική «παράσταση» στο κατάστημα, που προοριζόταν για πελάτες που έκαναν ειδικές παραγγελίες για τα τραπέζια τους. «Νομίζω ότι υπήρχαν μερικές κυρίες, σερβιτόρες, με μπουκάλια σαμπάνιας και μικρά βεγγαλικά. Ήταν πολύ κοντά στην οροφή και ξαφνικά έπιασε φωτιά», δήλωσε στο ιταλικό μέσο ενημέρωσης Local Team ένας νεαρός άνδρας που ήταν παρών τη στιγμή της πυρκαγιάς.

At least 47 people were reportedly killed and about 112 were injured, most of them severely, as fire hit a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana on New Year’s Eve, Italian Foreign Minister Antonio Tajani tells Italian media, noting 6 Italians are missing, 13… pic.twitter.com/PiWgpacBMx — Anadolu English (@anadoluagency) January 1, 2026

