Νέα βίντεο της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά - Η στιγμή που η φωτιά εξαπλώνεται ραγδαία

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η γρήγορη αντίδραση ορισμένων ανθρώπων που άνοιξαν τις συρόμενες πόρτες του μπαρ έσωσε ζωές - Προσοχή σκληρές εικόνες

UPDATE: 08:57
Μοντανά

Νέο σοκαριστικά βίντεο από την ώρα που η φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά εξαπλώνεται ραγδαία, ενώ οι θαμώνες βιντεοσκοπούν το περιστατικό, είδαν το φως της δημοσιότητας. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που έχει βυθίσει στο πένθος την Ελβετία, ενώ υπάρχουν θύματα και από άλλες χώρες. 

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η γρήγορη αντίδραση ορισμένων ανθρώπων που άνοιξαν τις συρόμενες πόρτες του μπαρ έσωσε ζωές.  Το μπαρ έπιασε φωτιά λίγο μετά τους εορτασμούς της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Είναι ένα δημοφιλές μέρος για νέους από την περιοχή, σύμφωνα με αρκετούς ντόπιους που έδωσαν συνεντεύξεις στο σημείο.

«Πολλά παιδιά της περιοχής έρχονται εδώ και συναναστρέφονται με τους τουρίστες. Είναι ένα μπαρ που συχνάζουν νέοι ηλικίας 18 ή 19 ετών το πολύ. Όταν πηγαίνεις στο Κραν, πηγαίνεις στο Le Constellation», εξήγησαν

Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του, Τζέσικα, γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική, είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς, την Πρωτοχρονιά.

Το ζευγάρι άνοιξε το μπαρ τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από διακοπές που έκαναν στην περιοχή, καθώς όπως ανέφεραν είχαν «ερωτευτεί» το θέρετρο. Στην ιστοσελίδα του Κραν Μοντανά, το μπαρ περιγράφεται ως «κομψός χώρος» με «εορταστική ατμόσφαιρα». Ήταν επίσης ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επέτρεπε την είσοδο σε άτομα άνω των 16 ετών.

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Πολλοί συγγενείς ψάχνουν τους αγνοούμενους οικείους τους στα κοινωνικά δίκτυα. 

Tα θύματα είναι πιθανό να είναι πολύ νεαρής ηλικίας, όπως αποδεικνύεται από τα πολυάριθμα βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το μοιραίο βράδυ και κυκλοφόρησαν έκτοτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μάρτυρες δήλωναν μάλιστα ότι τα βεγγαλικά επρόκειτο για μια τακτική «παράσταση» στο κατάστημα, που προοριζόταν για πελάτες που έκαναν ειδικές παραγγελίες για τα τραπέζια τους. «Νομίζω ότι υπήρχαν μερικές κυρίες, σερβιτόρες, με μπουκάλια σαμπάνιας και μικρά βεγγαλικά. Ήταν πολύ κοντά στην οροφή και ξαφνικά έπιασε φωτιά», δήλωσε στο ιταλικό μέσο ενημέρωσης Local Team ένας νεαρός άνδρας που ήταν παρών τη στιγμή της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

