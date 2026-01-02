Συνεχίζεται και σήμερα η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων από την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον 40 θανάτους και άλλους 100 τραυματισμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού όπου βρίσκεται.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν» ανέφερε η Μπεατρίς Πιου, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη» σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

🔴 EN DIRECT

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

🚨🌍 | Incendio en bar de Crans-Montana, Suiza, dejó 40 muertos y 100 heridos. El fuego comenzó por una bengala que encendió el techo en plena fiesta de Año Nuevo.#Suiza #Noticias #Internacional #Incendio pic.twitter.com/bnbK2rf58Z — InfoColombia (@InfoColombia23) January 1, 2026

🇨🇭 Around 40 Dead, 115 Injured in Deadly New Year's Fire at Swiss Ski Resort Bar



A devastating fire broke out at Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a crowded New Year's Eve party on January 1, 2026, around 1:30 a.m.



Authorities report… pic.twitter.com/b5dB8Rn8GT — World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 1, 2026

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (...) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα» είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

Une pensée émue pour tous mes compatriotes swiss victimes de ce terrible accident à Crans-Montana...pic.twitter.com/SBKnRv2vgp

Wow...😳 — ES___AL (@ES___Al) January 1, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 1:30 τοπική ώρα (2:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Η μοναδική έξοδος διαφυγής για 200 και πλέον άτομα που γιόρταζαν στο υπόγειο του μπαρ "Le Constellation"

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου 40 νεκρούς και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά» ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c'est triste..... pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

Εθνικότητες των θυμάτων

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις εθνικότητες των νεκρών και των τραυματιών. Ο κ. Ζισλέρ αρνήθηκε να σχολιάσει όσο συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης, αν και εκτιμάται ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται Ιταλοί και Γάλλοι υπήκοοι. Στην Ιταλία, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι τουλάχιστον 15 Ιταλοί πολίτες έχουν τραυματιστεί και περίπου 16 αγνοούνται. Προσωρινός κατάλογος που δημοσιεύθηκε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υποδηλώνει ότι αρκετοί από τους νεκρούς ήταν 16 ετών. Εκκλήσεις στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι μεταξύ των θυμάτων ενδέχεται να βρίσκονται και κάτοικοι του καντονιού Βαλέ.

Οι 15 αγνοούμενοι Ιταλοί

«Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4.

«Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Rete4.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων «επικοινώνησαν με την μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και την πρεσβεία» για να ρωτήσουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ τόνισε αργότερα στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, ότι ο αριθμός των αγνοουμένων Ιταλών είχε αυξηθεί σε 16, αλλά ότι ο τελικός απολογισμός παραμένει «αβέβαιος».

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν της Ελβετίας, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο το απόγευμα στην Μονάδα Εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα στο Μιλάνο, σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο της Λομβαρδίας, Γκουίντο Μπερτολάσο.

«Είναι τρεις νέοι: μια νεαρή γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο άλλοι έφηβοι, και οι δύο 16 ετών. Είναι διασωληνωμένοι, επομένως η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο Γκουίντο Μπερτολάσο, διευκρινίζοντας ότι έχουν υποστεί εγκαύματα «στο 30 έως 40% του σώματός τους».

Δύο άλλοι πολύ νεότεροι Ιταλοί που νοσηλεύονται στη Βέρνη και τη Ζυρίχη της Ελβετίας - οι οποίοι «δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτή τη στιγμή» λόγω της κρίσιμης κατάστασής τους - ενδέχεται να μεταφερθούν στη Νιγκουάρντα αργότερα, σύμφωνα με τον Μπερτολάσο.

«Στη Μονάδα Εγκαυμάτων μας, διαθέτουμε 18 κρεβάτια. Τα απελευθερώσαμε όλα και έχουμε ανακαλέσει όλο το προσωπικό», τόνισε, σημειώνοντας ότι άλλοι Ιταλοί - οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί - νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα ελβετικά νοσοκομεία.

8 αγνοούμενοι Γάλλοι

Σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε το βράδυ της πρωτοχρονιάς εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχουν οκτώ Γάλλοι αγνοούμενοι.

Το γαλλικό ΥΠΕΞ είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην φονική πυρκαγιά που ξέσπασε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν:

«Η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε μπαρ στο Crans-Montana είναι μία από τις χειρότερες τραγωδίες που γνώρισε ποτέ η χώρα μας… Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ σε αυτόν τον δημόσιο χώρο αποτελούν μια τραγωδία πρωτοφανών και συγκλονιστικών διαστάσεων. Πολλές ζωές, στην πλειονότητά τους νέων ανθρώπων, χάθηκαν. Περίπου εκατό άτομα τραυματίστηκαν, συχνά σοβαρά, και πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα, ονόματα, οικογένειες και ζωές που κόπηκαν βίαια ή άλλαξαν για πάντα.»

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν στο X:

«Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας @ParmelinG για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας. Ο απολογισμός είναι τρομακτικός. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες.

Οι διπλωματικές και προξενικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους συμπατριώτες μας που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Η Γαλλία υποδέχεται τους τραυματίες στα νοσοκομεία της και είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια.

Ευχαριστώ τις ομάδες και το υγειονομικό προσωπικό που κινητοποιήθηκαν.»

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο X:

«Μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε τραγωδία στο Crans-Montana της Ελβετίας. Τα γεγονότα αυτά είναι βαθιά συγκλονιστικά. Οι σκέψεις μας είναι με όσους επλήγησαν και με τους οικείους τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία και πλήρη ανάρρωση.»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο X:

«Βαθιά συγκλονισμένη από τη φωτιά στο Crans-Montana.

Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επλήγησαν.

Βρισκόμαστε σε επαφή με τις ελβετικές αρχές για την παροχή ιατρικής βοήθειας στα θύματα μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Η Ευρώπη στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Ελβετία.»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας στο X:

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους μετά τη φονική πυρκαγιά στο Crans-Montana της Ελβετίας.

Μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή που προοριζόταν να φέρει ελπίδα και χαρά δεν θα έπρεπε ποτέ να σημαδευτεί από φόβο και απώλεια. Επαινώ το θάρρος όσων ρίσκαραν τη ζωή τους για να βοηθήσουν άλλους.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τον ελβετικό λαό σε αυτή τη στιγμή θλίψης.»

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα

«Η τραγική πυρκαγιά σε μπαρ χιονοδρομικού κέντρου στο Crans-Montana είναι ένας σπαρακτικός τρόπος να ξεκινήσει το νέο έτος.

Είμαι βαθιά λυπημένη από αυτή την είδηση.

Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επλήγησαν, τους τραυματίες και τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους που αντιμετωπίζουν μια αδιανόητη απώλεια την πρώτη νύχτα του χρόνου.»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ:

«Μια καταστροφική τραγωδία σημειώθηκε στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, περίπου σαράντα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου εκατό τραυματίστηκαν από έκρηξη στο χιονοδρομικό θέρετρο του Crans-Montana. Πενθούμε κάθε φορά που χάνονται ζωές. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε τέτοιες τραγωδίες να μη συμβαίνουν ποτέ, πουθενά στον κόσμο. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον λαό της Ελβετίας, στον @ParmelinG και σε όλους όσοι έχασαν μέλη της οικογένειάς τους και αγαπημένα πρόσωπα, και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.»

Η υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας Πετρ Ματσίνκα στο X:

«Με βαθιά θλίψη παρακολουθώ τις ειδήσεις για τη τραγική έκρηξη στο χιονοδρομικό κέντρο του Crans-Montana. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Η Τσεχία στέκεται στο πλευρό της Ελβετίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.»

Η υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Γιουράα Μπλάναρ στο X:

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων του τραγικού περιστατικού σε χιονοδρομικό κέντρο της Ελβετίας. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις μας είναι με τον ελβετικό λαό και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον @ignaziocassis. Ορισμένα από τα θύματα είναι επίσης αλλοδαποί· ωστόσο, λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας, η εθνικότητά τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Μέσω της πρεσβείας μας στη Βέρνη, βρισκόμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε στους πολίτες μας κάθε αναγκαία βοήθεια.»

