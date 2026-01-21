«Παγώνει» η συμφωνία Mercosur - Παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης το οποίο θα εξετάσει την νομιμότητά της, μια κίνηση που θα μπορούσε να καθυστερήσει τη συμφωνία κατά δύο χρόνια και ενδεχομένως να την εκτροχιάσει.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 334 ψήφους υπέρ και 324 κατά την απόφαση. Υπήρξαν και 11 αποχές από τη ψηφοφορίθα..

Στο μεσοδιάστημα, μέχρι να υπάρξει απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά την συμφωνία αν το θελήσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την λύπη της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

«Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τα ζητήματα που τέθηκαν από το Κοινοβούλιο στην απόφαση αυτή δεν είναι δικαιολογημένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολοφ Γκιλ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ με τα μέλη του Mercosur, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Όπως προσθέτει το Reuters, η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί πριν τεθεί σε ισχύ.

Οι επικριτές της εμπορικής συμφωνίας, με επικεφαλής τη Γαλλία - τον μεγαλύτερο παραγωγό γεωργικών προϊόντων της ΕΕ - υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές φθηνού βοδινού κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών, υπονομεύοντας τους εγχώριους αγρότες, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες διαδηλώσεις.

Στην πρώτη του αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «η απόφαση για την παραπομπή της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό ΔΙκαστήριο αγνοεί τη γεωπολιτική κατάσταση».

Νομική διαμάχη

Μια ομάδα 144 βουλευτών υπέβαλε κοινοβουλευτική πρόταση ζητώντας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφανθεί σχετικά με το αν η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί πριν από την πλήρη κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη και αν οι διατάξεις της περιορίζουν την ικανότητα της ΕΕ να καθορίζει πολιτικές για το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών. Το δικαστήριο συνήθως χρειάζεται περίπου δύο χρόνια για να εκδώσει τέτοιες γνωμοδοτήσεις.

Σε περίπτωση παραπομπής στο δικαστήριο, η ΕΕ θα μπορούσε να συνεχίσει να εφαρμόζει προσωρινά τη συμφωνία εν αναμονή της απόφασης και της έγκρισης από το κοινοβούλιο, σημειώνει το Reuters. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποδειχθεί πολιτικά δύσκολο, δεδομένης της πιθανής αντίδρασης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διατηρούσε το δικαίωμα να την ακυρώσει αργότερα.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ισπανία, επισημαίνουν την αναστάτωση που προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο παγκόσμιο εμπόριο. Υποστηρίζουν ότι η συμφωνία είναι απαραίτητη για να αντισταθμιστούν οι απώλειες που προκάλεσαν οι αμερικανικοί δασμοί και να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά. Προειδοποιούν επίσης ότι οι κυβερνήσεις της Mercosur χάνουν την υπομονή τους με την ΕΕ μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.