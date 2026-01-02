Λογαριασμός
Ο παίκτης της FC Metz που τραυματίστηκε σοβαρά στην πυρκαγιά του Κραν Μοντανά

Ο παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύτηκε στη Στουτγάρδη, σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων - Τι δήλωσε ο ατζέντης του για την κατάσταση της υγείας του

Tahirys

Μεταξύ των πολλών θυμάτων της πυρκαγιάς στο μπαρ Constellation είναι ο Ταχιρίς ντος Σάντος, ένας 19χρονος πολλά υποσχόμενος παίκτης της ποδοσφαιρικής ομάδας FC Metz.

Ο παίκτης της γαλλικής ομάδας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύτηκε στη Στουτγάρδη, σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων.

«Το σημαντικότερο θετικό σημείο είναι ότι, σε αντίθεση με ό,τι είχαν προβλέψει οι γιατροί, δεν τέθηκε σε αναπνευστήρα, επομένως έχει ανακτήσει αρκετή πνευμονική χωρητικότητα ώστε να μην χρειάζεται να τεθεί σε μηχανική υποστήριξη. Είναι πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε διάγνωση. Δεδομένου ότι μεταφέρθηκε σε μονάδα εγκαυμάτων, μπορείτε να φανταστείτε τη φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται δυστυχώςο Ταχιρίς», δήλωσε ο ατζέντης του, Κριστόφ Ουτέ, στο RMC Sport.

