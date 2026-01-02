Μεταξύ των πολλών θυμάτων της πυρκαγιάς στο μπαρ Constellation είναι ο Ταχιρίς ντος Σάντος, ένας 19χρονος πολλά υποσχόμενος παίκτης της ποδοσφαιρικής ομάδας FC Metz.

Ο παίκτης της γαλλικής ομάδας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύτηκε στη Στουτγάρδη, σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων.

«Το σημαντικότερο θετικό σημείο είναι ότι, σε αντίθεση με ό,τι είχαν προβλέψει οι γιατροί, δεν τέθηκε σε αναπνευστήρα, επομένως έχει ανακτήσει αρκετή πνευμονική χωρητικότητα ώστε να μην χρειάζεται να τεθεί σε μηχανική υποστήριξη. Είναι πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε διάγνωση. Δεδομένου ότι μεταφέρθηκε σε μονάδα εγκαυμάτων, μπορείτε να φανταστείτε τη φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται δυστυχώςο Ταχιρίς», δήλωσε ο ατζέντης του, Κριστόφ Ουτέ, στο RMC Sport.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.



L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.