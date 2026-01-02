Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του, Τζέσικα, γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική, είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation», στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς, την Πρωτοχρονιά.

Το ζευγάρι άνοιξε το μπαρ τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από διακοπές που έκαναν στην περιοχή, καθώς όπως ανέφεραν είχαν «ερωτευτεί» το θέρετρο. Στην ιστοσελίδα του Κραν Μοντανά, το μπαρ περιγράφεται ως «κομψός χώρος» με «εορταστική ατμόσφαιρα». Ήταν επίσης ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επέτρεπε την είσοδο σε άτομα άνω των 16 ετών.

Οι Μορέτι έχουν έναν γιο και μένουν στο γαλλικό νησί της Κορσικής. Το Κραν Μοντανά, άλλωστε, προσελκύει τουρίστες από τη Γαλλία για διακοπές σκι και γκολφ.

Σύμφωνα με τη Sun, η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς σε άλλο κατάστημα ιδιοκτησίας τους.

H Τζέσικα Μορέτι

Πηγές που επικαλείται το βρετανικό μέσο αναφέρουν πως το ζευγάρι βρίσκεται σε σοκ μετά την τραγωδία, ενώ οι σελίδες του μπαρ στα social media έχουν πλέον διαγραφεί.

Από την έναρξη λειτουργίας του «Le Constellation», οι Μορέτι άνοιξαν και άλλα εστιατόρια στην Ελβετία και απέκτησαν φήμη ενός εργατικού και επιτυχημένου ζυγαριού.

Ο Ζακ Μορέτι είχε μιλήσει στο παρελθόν σε τοπική εφημερίδα για τη δημιουργία του μπαρ, λέγοντας πως το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο και ότι ο ίδιος ανέλαβε μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης, που διήρκησαν περίπου 6 μήνες.

Πάντως, σύμφωνα με όσα ανέφερε δημοσιογράφος του BBC, που επισκεπτόταν συχνά το Κραν Μοντανά, αν και το θέρετρο είναι αρκετά πολυτελές, το «Le Constellation» δεν ήταν ιδιαίτερα κομψό.

Στον επάνω όροφο υπήρχε ένας χώρος με τηλεοράσεις, όπου πήγαινε κόσμος για να παρακολουθήσει αγώνες ποδοσφαίρου, ενώ στο ισόγειο υπήρχε ένα μεγάλο μπαρ όπου οι επισκέπτες έπιναν και χόρευαν.

Μπορούσε να φιλοξενήσει έως 300 άτομα και διέθετε μια μικρή βεράντα.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του χρόνου για τα χιονοδρομικά κέντρα των Άλπεων και το μπαρ ήταν γεμάτο Ελβετούς και τουρίστες που γιόρταζαν την έλευση του 2026.

Ένα διαφημιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube για το «Le Constellation», τον Μάιο του 2024, έδειχνε γυναίκες με κράνη μοτοσικλέτας να περπατούν μέσα στο μπαρ, έχοντας στα χέρια τους μπουκάλια αλκοόλ και βεγγαλικά.

Η λεζάντα, γραμμένη στα γαλλικά, ανέφερε: «Το Constellation Crans-Montana σας καλωσορίζει καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 π.μ., 365 ημέρες τον χρόνο, χωρίς διακοπή».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας, ωστόσο οι αρχές αναφέρουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.