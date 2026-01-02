Μετά την οικογενειακό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, με τη γυναίκα και την κόρη του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφτηκε το οικογενειακό μαυσωλείο όπου αναπαύονται ο παππούς Κιμ Γιονγκ Ιλ και ο προπάππους της Κιμ Ιλ Σουνγκ, πρώην ηγέτες του της Βόρειας Κορέας.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη της έφηβης κόρης του Γιουν Ουν - το όνομα και η ηλικία της οποίας δεν έχουν γίνει επισήμως γνωστά - στο οικογενειακό μαυσωλείο.

Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το KCNA, η έφηβη εικονίζεται ανάμεσα στους γονείς της, πλαισιωμένη από δεκάδες αξιωματούχους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, σε αίθουσα του μεγάλου Παλατιού του Ήλιου Κουμσουσάν, στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ.

Το 2013, ο Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον κ. Κιμ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βόρεια Κορέα - είχε αποκαλύψει πως το μικρό όνομα του κοριτσιού είναι Τζου Ε.

Τα διεθνή μέσα εκτιμούν πως είναι 13 ή 14 ετών.

Kim Jong Un appeared with his daughter Kim Ju Ae at key New Year events, drawing fresh attention to her growing public profile#KimJongUn #KimJuAe #NewYears #NorthKorea https://t.co/wcdvMtcCEj pic.twitter.com/53mV5klSzx — News18 (@CNNnews18) January 2, 2026

Ειδικοί εξέλαβαν την εμφάνιση της νεαρής ως ακόμη μια ένδειξη πως ο κ. Κιμ ετοιμάζει την κόρη του για τη διαδοχή του.

Το κορίτσι είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά σε φωτογραφίες κρατικών μέσων ενημέρωσης το 2022 κι έκτοτε έχει παρατηρηθεί να συνοδεύει τον πατέρα του σε διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις, από δοκιμές πυραύλων και επιθεωρήσεις οπλικών συστημάτων ως την περυσινή επίσκεψή του στην Κίνα.

Τη Βόρεια Κορέα κυβερνά αφότου εγκαθιδρύθηκε η οικογένεια Κιμ, με τον ιδρυτή της και τον γιο του να αποκαλούνται πάντα «αιώνιοι ηγέτες» στο επίσημο προπαγανδιστικό υλικό.

Η νοτιοκορεατική κατασκοπεία θεωρεί πως είναι σχεδόν σίγουρο ότι η κόρη του σημερινού ηγέτη θα γίνει μια μέρα η αντιπρόσωπος της τέταρτης γενιάς της δυναστείας που θα αναλάβει την εξουσία.

