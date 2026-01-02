Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο οικογενειακό μαυσωλείο

Σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, το κορίτσι εικονίζεται ανάμεσα στους γονείς της, πλαισιωμένη από αξιωματούχους, πολιτικούς και στρατιωτικούς

κιμ γιονγκ ουν

Μετά την οικογενειακό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, με τη γυναίκα και την κόρη του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφτηκε το οικογενειακό μαυσωλείο όπου αναπαύονται ο παππούς Κιμ Γιονγκ Ιλ και ο προπάππους της Κιμ Ιλ Σουνγκ, πρώην ηγέτες του της Βόρειας Κορέας.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη της έφηβης κόρης του Γιουν Ουν - το όνομα και η ηλικία της οποίας δεν έχουν γίνει επισήμως γνωστά - στο οικογενειακό μαυσωλείο.

κιμ γιονγκ ουν κορη

Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το KCNA, η έφηβη εικονίζεται ανάμεσα στους γονείς της, πλαισιωμένη από δεκάδες αξιωματούχους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, σε αίθουσα του μεγάλου Παλατιού του Ήλιου Κουμσουσάν, στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ.

Το 2013, ο Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον κ. Κιμ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βόρεια Κορέα - είχε αποκαλύψει πως το μικρό όνομα του κοριτσιού είναι Τζου Ε.

Τα διεθνή μέσα εκτιμούν πως είναι 13 ή 14 ετών.

Ειδικοί εξέλαβαν την εμφάνιση της νεαρής ως ακόμη μια ένδειξη πως ο κ. Κιμ ετοιμάζει την κόρη του για τη διαδοχή του.

Το κορίτσι είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά σε φωτογραφίες κρατικών μέσων ενημέρωσης το 2022 κι έκτοτε έχει παρατηρηθεί να συνοδεύει τον πατέρα του σε διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις, από δοκιμές πυραύλων και επιθεωρήσεις οπλικών συστημάτων ως την περυσινή επίσκεψή του στην Κίνα.

Τη Βόρεια Κορέα κυβερνά αφότου εγκαθιδρύθηκε η οικογένεια Κιμ, με τον ιδρυτή της και τον γιο του να αποκαλούνται πάντα «αιώνιοι ηγέτες» στο επίσημο προπαγανδιστικό υλικό.

Η νοτιοκορεατική κατασκοπεία θεωρεί πως είναι σχεδόν σίγουρο ότι η κόρη του σημερινού ηγέτη θα γίνει μια μέρα η αντιπρόσωπος της τέταρτης γενιάς της δυναστείας που θα αναλάβει την εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark