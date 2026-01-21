Νταβός: Για «ρήξη στην παγκόσμια τάξη» προειδοποίησε ο πρωθυπουργός του Καναδά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κάλεσε τις μικρότερες χώρες να αντισταθούν στις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων

Περιέγραψε την παγκόσμια τάξη ως ταχέως μεταβαλλόμενη, με τα ισχυρά κράτη να εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές διπλωματικές πρακτικές για την προώθηση των συμφερόντων τους

«Ξέρουμε ότι η παλιά τάξη δεν πρόκειται να επιστρέψει». «Δεν πρέπει να τη θρηνούμε. Η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική», δήλωσε

Κάλεσμα στις μικρότερες χώρες να αντισταθούν στις μεγάλες δυνάμεις απηύθυνε από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σε μια ομιλία που καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Ο Κάρνεϊ περιέγραψε μια ταχέως διαμορφούμενη παγκόσμια τάξη, στην οποία τα ισχυρά κράτη εγκαταλείπουν τις διπλωματικές παραδόσεις για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους, μια σαφή αναφορά στις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς όμως να κατονομάσει.

Σημείωσε ότι ο Καναδάς και ο κόσμος βρίσκονται σε ένα σημείο καμπής: «Σήμερα θα μιλήσω για τη ρήξη στην παγκόσμια τάξη, το τέλος μιας όμορφης ιστορίας και την αρχή μιας σκληρής πραγματικότητας, όπου η γεωπολιτική μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό» είπε στα γαλλικά.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι μικρότερες δυνάμεις του κόσμου μπορούν να οικοδομήσουν μια νέα τάξη βασισμένη σε κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών».

Συνεχίζοντας την ομιλία του στα αγγλικά, είπε ότι αυτές οι μεσαίες δυνάμεις, δηλαδή χώρες που δεν είναι υπερδυνάμεις αλλά εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, πρέπει να «αντιμετωπίσουν την αλήθεια» και να «σταματήσουν να επικαλούνται τη διεθνή τάξη, σαν να εξακολουθεί να λειτουργεί όπως διαφημίζεται».

«Ας το πούμε με το όνομά του: Ένα σύστημα εντεινόμενου ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι ισχυρότεροι παλεύουν για τα συμφέροντά τους χρησιμοποιώντας την οικονομία ως μέσο εξαναγκασμού» είπε ο Κάρνεϊ.

«Ας είμαι ευθείς. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας ρήξης, όχι μιας μετάβασης» είπε. «Οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την οικονομική ολοκλήρωση ως όπλο, τους δασμούς ως μοχλό πίεσης, τις χρηματοπιστωτικές υποδομές ως μέσο εξαναγκασμού και τις εφοδιαστικές αλυσίδες ως ευπάθειες προς εκμετάλλευση».

Οι δηλώσεις του Καναδού πρωθυπουργού έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ιστορικά στενοί δεσμοί ΗΠΑ-Καναδά έχουν ανατραπεί μετά την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία.

Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Κάρνεϊ, ο Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που απεικόνιζαν τα επεκτατικά του σχέδια, μεταξύ των οποίων μία που παρουσίαζε έναν χάρτη στο Οβάλ Γραφείο με την αμερικανική σημαία να καλύπτει τη Γροιλανδία, τον Καναδά και τη Βενεζουέλα.

Ο Μάθιου Σπέκτερ, ιστορικός και ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, δήλωσε ότι «η ομιλία του Κάρνεϊ ξεσκεπάζει τη φθίνουσα φιλελεύθερη τάξη, αλλά το κάνει με τρόπο συγκρατημένο, όχι θριαμβευτικό».

Στην ομιλία του την Τρίτη, ο Κάρνεϊ παρότρυνε τις μεσαίες δυνάμεις να ενωθούν, να ενισχύσουν τις οικονομίες τους για λόγους ανθεκτικότητας και να εφαρμόζουν «τα ίδια πρότυπα τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους».

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν μαζί, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού» είπε. «… Σε έναν κόσμο ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, οι χώρες που βρίσκονται στο ενδιάμεσο έχουν δύο επιλογές: ή να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για εύνοια ή να ενωθούν για να δημιουργήσουν έναν τρίτο δρόμο με πραγματικό αντίκτυπο».

«Ξέρουμε ότι η παλιά τάξη δεν πρόκειται να επιστρέψει» είπε ο Κάρνεϊ. «Δεν πρέπει να τη θρηνούμε. Η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική».

Το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Καναδάς στέκεται στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας. Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς σε χώρες που είχαν πρόσφατα στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία, κλιμακώνοντας την προσπάθειά του να την αποκτήσει, παρά τις δηλώσεις ότι το νησί δεν είναι δεν είναι προς πώληση.

«Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας και στηρίζουμε πλήρως το μοναδικό τους δικαίωμα να καθορίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας» είπε ο Κάρνεϊ την Τρίτη, προσθέτοντας ότι ο Καναδάς συνεργάζεται με συμμάχους στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των βόρειων και δυτικών συνόρων με αεροσκάφη, υποβρύχια και στρατιωτική παρουσία επί τόπου.

Πηγή: skai.gr

