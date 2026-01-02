Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε σε συνέντευξή του πως είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και το πετρέλαιο, την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει κλιμακωθεί.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας, ο Μαδούρο δήλωσε ότι είναι έτοιμος για διάλογο με τις ΗΠΑ «όπου θέλουν και όποτε θέλουν».

«Αν θέλουν να συζητήσουν σοβαρά για μια συμφωνία για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι», είπε χαρακτηριστικά, ενώ είναι ανοιχτός και σε συμφωνία για το πετρέλαιο.

«Αν θέλουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις όπως με τη Chevron, όποτε θέλουν, όπου θέλουν και όπως θέλουν», συνέχισε, αναφερόμενος στη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που είναι η μοναδική που άδεια να αντλεί πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Πάντως, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε μια αποβάθρα στη Βενεζουέλα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε από τη CIA.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε σε μερικές ημέρες», απάντησε, ερωτηθείς αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει πως έγινε η επιδρομή.

Σημειώνεται πως οι αμερικανικές δυνάμεις στοχεύουν τους τελευταίους τρεις μήνες πλοία που υποπτεύονται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά λαθραία μέσω της Καραϊβικής και του ανατολικού Ειρηνικού.

Πηγή: skai.gr

