Ελβετία: Mόλις 8 ετών ο νεότερος παίκτης που κέρδισε γκραν μάστερ στο σκάκι

Σε ηλικία οκτώ ετών, έξι μηνών και 11 ημερών, ο Ashwath Kaushik έγραψε ιστορία την Κυριακή, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που κέρδισε ποτέ έναν γκραν μάστερ σε παιχνίδι κλασικού τουρνουά σκακιού.

Ashwath Kaushik is the YOUNGEST-EVER player to beat a GM in classical chess 👏🤯 pic.twitter.com/2ejHYX2a5K February 18, 2024

Ο νεαρός, που ζει στη Σιγκαπούρη, πήρε την νίκη αφού κέρδισε τον Πολωνό Jacek Stopa, 37 ετών στον τέταρτο γύρο του Burgdorfer Stadthaus Open στην Ελβετία.

Το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε μόλις τον περασμένο μήνα από τον τότε οκτάχρονο Λεονίντ Ιβάνοβιτς –ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης κάτω των εννέα ετών που κέρδισε μεγάλο μάστερ σε ένα κλασικό παιχνίδι– αλλά ο Ashwath είναι πέντε μήνες νεότερος του, σύμφωνα με το Chess.com.

«Ένιωσα πραγματικά συναρπαστικά και εκπληκτικά. Περήφανος για το παιχνίδι μου και το πώς έπαιζα, ειδικά επειδή ήμουν χειρότερος κάποια στιγμή αλλά κατάφερα να βελιτωθώ», είπε ο Kaushik στο Chess.com αφού κέρδισε τη Stopa.

Γεννημένος στην Ινδία το 2015, ο Ashwath έχει ήδη γίνει γνωστός αφού κέρδισε μια σειρά από τουρνουά νέων σε όλο τον κόσμο – ειδικότερα έγινε ο Παγκόσμιος πρωταθλητής Rapid Under-8 το 2022, σύμφωνα με το Chess.com.

