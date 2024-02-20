Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σπάει τους βασιλικούς «κανόνες» με μια σπάνια παρέμβασή του για τη Γάζα

Σε μια ασυνήθιστη δήλωση προχώρησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Με δημόσια δήλωση του, ο πρίγκιπας της Ουαλίας αναφέρει ότι παραμένει βαθιά ανήσυχος για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τονίζει ότι «κρατάει την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί ένα καλύτερο μέλλον και αρνούμαι να το εγκαταλείψω».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Παραμένω βαθιά ανήσυχος για το τρομερό ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε.

«Εγώ, όπως και τόσοι άλλοι, θέλω να δω τον τερματισμό των συγκρούσεων το συντομότερο δυνατό. Υπάρχει απελπιστική ανάγκη για αυξημένη ανθρωπιστική υποστήριξη στη Γάζα. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσει η βοήθεια και να απελευθερωθούν οι όμηροι. Μερικές φορές, μόνο όταν αντιμετωπίζεις το τεράστιο μέγεθος του ανθρώπινου πόνου, συνειδητοποιείς τη σημασία της μόνιμης ειρήνης», καταλήγει.

A statement from The Prince of Wales pic.twitter.com/LV2jMx75DC — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.