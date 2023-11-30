Η Ρωσία απέτυχε να καταστρέψει τον ΟΑΣΕ, λέει η Αναλένα Μπέρμποκ

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, παρόλο που η Ρωσία έχει βάλει τεράστια εμπόδια στο έργο του Οργανισμού τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, διαμήνυσε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, κατά την ομιλία της σήμερα στην Υπουργική Διάσκεψη του ΟΑΣΕ στα Σκόπια.

Η Μπέρμποκ είπε επίσης ότι δεν πρέπει να επιτραπεί «το παιχνίδι της Ρωσίας να καταστρέψει οργανώσεις που βασίζονται στην ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία».

«Όπως κανένας άλλος οργανισμός, ο ΟΑΣΕ υπερασπίζεται την ασφάλεια περισσότερων από 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, πράγμα που σημαίνει ότι θέλουν να ζήσουν μαζί με ειρήνη και ασφάλεια και καλή οικονομική ανάπτυξη», σημείωσε η Μπέρμποκ.

«Το γεγονός ότι η Ρωσία απέτυχε να καταστρέψει τον ΟΑΣΕ είναι μια σημαντική συμβολή στην ειρηνευτική τάξη μας», είπε ακόμη η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, τονίζοντας ότι «αυτή η ειρηνευτική τάξη πρέπει να συνεχιστεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

