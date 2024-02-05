Ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που πήρε «άδεια» από το αξίωμα του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ προκειμένου να μπορέσει να διεκδικήσει την επανεκλογή του στην ψηφοφορία που διεξήχθη χθες Κυριακή στη μικρότερη χώρα της κεντρικής Αμερικής, όπου χαίρει τεράστιας δημοτικότητας χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε στις συμμορίες πριν από σχεδόν δυο χρόνια, διαβεβαίωσε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι εξασφάλισε τη νίκη από τον πρώτο γύρο, λαμβάνοντας «πάνω από 85% των ψήφων».

«Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, κερδίσαμε τις προεδρικές εκλογές με πάνω από 85% των ψήφων», ανέφερε ο κ. Μπουκέλε, 42 ετών, συμπληρώνοντας πως η παράταξή του, το κόμμα Νέες Ιδέες, εξασφαλίζει «τουλάχιστον τις 58 από τις 60» έδρες του κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.