Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ καρατόμησε τη Σουέλα Μπρέιβερμαν από τη θέση της υπουργού Εσωτερικών, μετά από, εμπρηστικό άρθρο της στους Times στο οποίο κατηγόρησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και τον αρχηγό της Μαρκ Ρόουλι για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και «μεροληψία» υπέρ «αριστερών και φιλοπαλαιστινιακών όχλων»,

Σε ένα μη εγκεκριμένο για δημοσίευση άρθρο από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ -κατά παράβαση του υπουργικού κώδικα- η Μπρέιβερμαν ισχυρίστηκε ότι υπήρχε «μια αντίληψη ότι οι ανώτεροι αστυνομικοί έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν πρόκειται για διαδηλωτές» και ότι ήταν πιο σκληροί με τους δεξιούς εξτρεμιστές από τους φιλοπαλαιστινιακούς «όχλους».



Ο Τζέιμς Κλέβερλι αντικαθιστά την Μπρέιβερμαν στη θέση του υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Sun.

Το Ρόιτερς μεταδίδει επίσης πως ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον εθεάθη να εισέρχεται στο γραφείο του Σούνακ στην Ντάουνινγκ Στριτ στη διάρκεια του κυβερνητικού ανασχηματισμού.

«Σήμερα ο #RishiSunak ενισχύει την κυβερνητική ομάδα του για να θέσει σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες αποφάσεις για ένα καλύτερο μέλλον», ανέφερε το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

