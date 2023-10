Βρετανία: Αεροσκάφος από την Κέρκυρα βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης στο Λιντς λόγω καταιγίδας - Δείτε βίντεο

Εκτός διαδρόμου προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Λιντς Μπράντφορντ βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής αεροσκάφος της TUI που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα.

Η εταιρεία ανέφερε πως το περιστατικό αφορά την πτήση TOM3551, με τις αρχές να τονίζουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εκδήλωση πυρκαγιάς.

A PLANE skidded off the runway at Leeds Bradford Airport while landing during Storm Babet.



The TUI flight from Corfu came to a standstill on boggy grassland leaving more than a hundred passengers stranded.



Emergency services, including three ambulances, raced out to the Boeing… pic.twitter.com/D9B48HncCv