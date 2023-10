Μεσανατολικό: Από την Αίγυπτο μέχρι το Ιράκ χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους αραβικών πόλεων για τη Γάζα - Δείτε βίντεο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στις αραβικές πρωτεύουσες σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας

Από το Κάιρο μέχρι τη Βαγδάτη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στις αραβικές πρωτεύουσες σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας που βομβαρδίζονται από το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς.

Στο Κάιρο, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, μερικές χιλιάδες από τους οποίους στην εμβληματική πλατεία Ταχρίρ, φώναξαν "Ψωμί, ελευθερία, αραβική Παλαιστίνη" και "Ο λαός θέλει την πτώση του Ισραήλ", παραφράζοντας τα δύο κυριότερα συνθήματα της "επανάστασης" του 2011 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ.

Κατά τη 14η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που ασκεί την εξουσία στη Γάζα, συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στις περισσότερες πόλεις της Αιγύπτου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Βαγδάτη, μερικές χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, μεταξύ των οποίων πολλοί υποστηρικτές του Χασντ αλ-Σάαμπι, ενός συνασπισμού ένοπλων παρατάξεων που πρόσκεινται στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ και υποστηρικτή της Χαμάς.

Tens of thousands of Iraqis rally in downtown Baghdad in support of the Palestinian people and in protest of the Israeli genocide campaign in #Gaza.#GazaGenocide pic.twitter.com/zLdj6uOZmp — Quds News Network (@QudsNen) October 20, 2023

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από μία γέφυρα που οδηγεί στην Πράσινη Ζώνη, την οχυρωμένη συνοικία όπου βρίσκεται κυρίως η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

"Υποστηρίζουμε τον παλαιστινιακό λαό ενάντια στην κατοχική ισραηλινή οντότητα", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άλι Χουσέιν, ένας 45χρονος οδηγός ταξί.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στις ιρακινές επαρχίες Νινευή (βόρεια) και Ντι Καρ (νότια).

Στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, μερικές εκατοντάδες οπαδοί του Χασντ αλ-Σάαμπι ξεκίνησαν καθιστική διαμαρτυρία "σε υποστήριξη στη Γάζα".

Η οργή ήταν επίσης μεγάλη στην Ιορδανία, μια χώρα γειτονική με το Ισραήλ με το οποίο έχει υπογράψει συμφωνία ειρήνης. Στην πρωτεύουσα Αμάν, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά στο μεγάλο τέμενος Χουσεϊνί φωνάζοντας "Σώστε τη Γάζα!" και "Ανοίξτε τα σύνορα για να υποστηρίξετε τον παλαιστινιακό λαό".

"They are chanting things like, all Jordan is with Hamas, Gaza will never die, down with America, down with Israel."



Sky's International Affairs Editor @DominicWaghorn reports live from Amman, Jordan where a protest is taking place.



Israel-Hamas latest: https://t.co/FsFjnSVz5E pic.twitter.com/JUXpZflPSC — Sky News (@SkyNews) October 20, 2023

Στην Τύνιδα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από την πρεσβεία της Γαλλίας.

"Έξω η Γαλλία". "Ο λαός θέλει να φύγει ο πρεσβευτής (της Γαλλίας)", φώναξαν, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στη Χαμάς.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, στα βόρεια προάστια της Τύνιδας, και έκαψαν μια αμερικανική σημαία. Η αστυνομία τους εμπόδισε να προσεγγίσουν την πρεσβεία, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Στο Μπαχρέιν, αυτή τη μικρή χώρα του Κόλπου, περίπου 2.000 άνθρωποι φώναξαν "Θάνατος στο Ισραήλ!" και "Θάνατος στην Αμερική!" στο τέμενος Ντιράζ.

"Είμαι μητέρα, δεν μπορώ να φανταστώ τι περνάνε οι οικογένειες της Γάζας", λέει μία διαδηλώτρια, με το μωρό της αγκαλιά, στη διάρκεια μιας πορείας που πραγματοποιήθηκε μετά την προσευχή.

"Θέλουμε το τέλος της εξομάλυνσης και την απέλαση του Ισραηλινού πρεσβευτή", προσθέτει, αναφερόμενη στις συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, που διαπραγματεύθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οδήγησαν το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια το Μαρόκο, να εγκαθιδρύσουν επίσημες σχέσεις με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

