Μετά την έκρηξη χιλιάδων βομβητών και συσκευών επικοινωνίας σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στον Λίβανο - στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 37 άνθρωποι και τραυματίστηκαν χιλιάδες άλλοι - παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πώς πραγματοποιήθηκε μια τέτοια επιχείρηση.

Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για τις πρωτοφανείς επιθέσεις και ορκίζεται εκδίκηση.

Το μυστήριο παραμένει σχετικά με την προέλευση και την κατασκευή των συσκευών επικοινωνίας.

Ακολουθούν τα αναπάντητα ερωτήματα:

Πώς παραβιάστηκαν οι βομβητές;

Όπως μεταδίδει το BBC News, πρώτες εικασίες κάνουν λόγο ότι οι βομβητές θα μπορούσαν να είχαν γίνει στόχος ενός περίπλοκου χακαρίσματος που τους έκανε να εκραγούν. Αλλά αυτή η θεωρία απορρίφθηκε γρήγορα από τους ειδικούς.

Για να προκληθούν ζημιές στην κλίμακα που πραγματοποιήθηκε, είναι πιθανό να είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά πριν εισέλθουν στην κατοχή της Χεζμπολάχ, λένε οι ειδικοί.

Οι εικόνες των σπασμένων υπολειμμάτων των βομβητών δείχνουν το λογότυπο ενός μικρού Ταϊβανέζου κατασκευαστή ηλεκτρονικών ειδών: του Gold Apollo.

Το BBC επισκέφτηκε τα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται σε ένα μεγάλο επιχειρηματικό πάρκο σε ένα προάστιο της Ταϊπέι.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Hsu Ching-Kuang, φαινόταν σοκαρισμένος. Αρνήθηκε ότι η επιχείρηση είχε οποιαδήποτε σχέση με την επιχείρηση.

«Κοιτάτε τις φωτογραφίες από τον Λίβανο», είπε στους δημοσιογράφους έξω από τα γραφεία της εταιρείας του. «Δεν έχουν κανένα σημάδι που να λέει Made in Taiwan πάνω τους, δεν φτιάξαμε εμείς αυτούς τους βομβητές!», πρόσθεσε.

Αντίθετα - έδειξε μια ουγγρική εταιρεία: BAC Consulting.

Ο κ. Hsu Ching-Kuang είπε ότι πριν από 3 χρόνια είχε χορηγήσει άδεια χρήσης για το εμπορικό σήμα Gold Apollo στην BAC, επιτρέποντας να χρησιμοποιεί το όνομα του Gold Apollo στους δικούς της βομβητές.

Δήλωσε ότι οι μεταφορές χρημάτων από την BAC ήταν «πολύ περίεργες» - και ότι υπήρχαν προβλήματα με τις πληρωμές, οι οποίες είχαν έρθει από τη Μέση Ανατολή.

Τι σχέση είχε μία ουγγρική εταιρεία;

Το BBC πήγε στην έδρα της BAC Consulting, που βρίσκεται σε μια κατοικημένη περιοχή της ουγγρικής πρωτεύουσας, Βουδαπέστης.

Η διεύθυνση φαινόταν να είναι ίδια με άλλες 12 εταιρείες - και κανείς στο κτίριο δεν μπορούσε να πει τίποτα για την BAC Consulting.

Αξιωματούχοι στην Ουγγαρία λένε ότι η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2022, ήταν απλώς ένας «διαμεσολαβητής συναλλαγών χωρίς εργοστάσιο παραγωγής ή λειτουργίας» στη χώρα.

Ένα φυλλάδιο για την BAC, που δημοσιεύτηκε στο LinkedIn, παραθέτει 8 οργανισμούς με τους οποίους ισχυρίζεται ότι έχει συνεργαστεί - συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Διεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου (DfID).

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου είπε στο BBC ότι βρισκόταν σε διαδικασία έρευνας. Αλλά με βάση τις αρχικές συνομιλίες, είπε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη με την BAC.

Ο ιστότοπος της BAC ανέφερε ένα άτομο ως διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή της - την Cristiana Bársony-Arcidiacono.

Το BBC έκανε αρκετές προσπάθειες να επικοινωνήσει με την κα Bársony-Arcidiacono, αλλά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της.

Ωστόσο, φέρεται να μίλησε στο NBC News, λέγοντας: «Δεν φτιάχνω τους βομβητές. Είμαι απλώς ο ενδιάμεσος».

Ποιος είναι λοιπόν πραγματικά πίσω από την BAC Consulting;

Οι New York Times ανέφεραν ότι πίσω από την εταιρεία ήταν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι δύο άλλες εταιρείες «κελύφη» δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν στην απόκρυψη των ταυτοτήτων των ανθρώπων που πραγματικά παρήγαγαν τους βομβητές: των ισραηλινών αξιωματικών.

Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτές τις αναφορές - αλλά όπως μεταδίδει το BBC - οι βουλγαρικές αρχές έχουν τώρα αρχίσει να ερευνούν μια άλλη εταιρεία που συνδέεται με την BAC.

Ο βουλγαρικός τηλεοπτικός σταθμός bTV ανέφερε την Πέμπτη ότι 1,6 εκατομμύρια ευρώ (1,8 εκατομμύρια δολάρια, 1,3 εκατομμύρια λίρες) που συνδέονται με τις επιθέσεις συσκευών στον Λίβανο πέρασαν από τη Βουλγαρία και αργότερα στάλθηκαν στην Ουγγαρία.

Πώς παραβιάστηκαν οι ασύρματοι;

Η προέλευση των ασυρμάτων, που εξερράγησαν στο δεύτερο κύμα επιθέσεων, είναι λιγότερο σαφής.

Γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον μερικά από αυτά που εξερράγησαν ήταν το μοντέλο IC-V82 που παρήγαγε η ιαπωνική εταιρεία ICOM.

Αυτές οι συσκευές αγοράστηκαν από τη Χεζμπολάχ πριν από 5 μήνες, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Νωρίτερα, στέλεχος πωλήσεων στην αμερικανική θυγατρική της Icom είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι οι ασύρματοι στον Λίβανο φαινόταν να είναι προϊόντα που δεν κατασκευάζονταν από την εταιρεία - προσθέτοντας ότι ήταν εύκολο να βρεθούν πλαστές εκδόσεις στο διαδίκτυο.

Το BBC χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να βρει τα Icom IC-V82s που είναι διαθέσιμα προς πώληση σε διαδικτυακές αγορές.

Η ICOM ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι σταμάτησε την κατασκευή και την πώληση του μοντέλου πριν από σχεδόν μια δεκαετία, τον Οκτώβριο του 2014 - και είπε ότι είχε επίσης διακόψει την παραγωγή των μπαταριών που απαιτούνται για τη λειτουργία του.

Η εταιρεία είπε ότι δεν αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες την παραγωγή στο εξωτερικό - και όλοι οι ασύρματοί της παράγονται σε ένα εργοστάσιο στη Δυτική Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ο διευθυντής της Icom, Yoshiki Enomoyo, υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες από τη ζημιά γύρω από τη θήκη μπαταριών των ασυρμάτων που εξεράγησαν υποδηλώνουν ότι μπορεί να είχαν μετασκευαστεί με εκρηκτικά.

Πώς πυροδοτήθηκαν οι συσκευές;

Τα βίντεο δείχνουν τα θύματα να μπαίνουν στις τσέπες τους λίγα δευτερόλεπτα πριν οι συσκευές πυροδοτηθούν, προκαλώντας χάος σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια σε όλη τη χώρα.

Οι λιβανικές Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συσκευές πυροδοτήθηκαν από «ηλεκτρονικά μηνύματα» που τους εστάλησαν, σύμφωνα με επιστολή της λιβανικής αποστολής στον ΟΗΕ, που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, οι New York Times ανέφεραν ότι οι βομβητές έλαβαν μηνύματα που φαινόταν ότι προέρχονταν από την ηγεσία της Χεζμπολάχ πριν εκραγούν. Τα μηνύματα φάνηκε να «ενεργοποιούν» τις συσκευές, ανέφερε το δημοσίευμα

Δεν είναι γνωστό ακόμη τι είδους μήνυμα στάλθηκε στους ασύρματους.

Έχουν υποστεί δολιοφθορές άλλες συσκευές;

Αυτό είναι το ερώτημα που κάνουν τώρα πολλοί στο Λίβανο - Σε άλλες συσκευές όπως κάμερες, τηλέφωνα ή φορητοί υπολογιστές θα μπορούσαν επίσης να έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικά.

Ο Λιβανέζικος Στρατός βγήκε στους δρόμους της Βηρυτού και χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριζόμενο ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών πραγματοποίησε ελεγχόμενες εκρήξεις.

Σταμάτησαν τα συνεργεία του BBC στο Λίβανο και τους ζητήθηκε να μη χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα ή τις κάμερές τους.

"Όλοι πανικοβάλλονται... Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να μείνουμε δίπλα στους φορητούς υπολογιστές, τα τηλέφωνά μας. Όλα φαίνονται σαν κίνδυνος σε αυτό το σημείο και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει", είπε μια γυναίκα, η Ghida, στον ανταποκριτή του BBC.

Γιατί έγινε η επίθεση τώρα;

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες ως προς το γιατί οι συσκευές πυροδοτήθηκαν για να εκραγούν αυτή την εβδομάδα.

Η μία είναι ότι το Ισραήλ επέλεξε αυτή τη στιγμή για να στείλει ένα μήνυμα στη Χεζμπολάχ, μετά από σχεδόν ένα χρόνο κλιμάκωσης των διασυνοριακών εχθροπραξιών μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ προς ή γύρω από το βόρειο Ισραήλ, μια ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το άλλο είναι ότι το Ισραήλ δεν σκόπευε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του αυτή τη στιγμή, αλλά αναγκάστηκε να το κάνει αφού φοβήθηκε ότι η συνωμοσία επρόκειτο να αποκαλυφθεί.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Axios, το αρχικό σχέδιο ήταν η επίθεση στους βομβητές να είναι το εναρκτήριο άλμα ενός ολοκληρωτικού πολέμου ως ένας τρόπος για «χτυπήσουν» τους μαχητές της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

