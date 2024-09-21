Τη λίστα των χωρών που επιβάλλουν «καταστροφικές συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τις ρωσικές πνευματικές και ηθικές αξίες» ενέκρινε ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κατάλογος περιλαμβάνει 47 χώρες και εδάφη που «εφαρμόζουν πολιτικές που επιβάλλουν καταστροφικές νεοφιλελεύθερες ιδεολογικές συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ρωσικές πνευματικές και ηθικές αξίες», μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, Ελλάδα, Κύπρος και άλλες πολιτείες.

Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνονται στη λίστα η Σλοβακία και η Ουγγαρία και από τις χώρες του ΝΑΤΟ η Τουρκία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων, ο κατάλογος εγκρίθηκε σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του Βλάντιμιρ Πούτιν για την παροχή ανθρωπιστικής υποστήριξης σε αλλοδαπούς που μοιράζονται παραδοσιακές πνευματικές και ηθικές αξίες.

Η διάταξη τίθεται σε ισχύ την ημέρα της επίσημης δημοσίευσής της.

Λίστα μη φιλικών χωρών

Η Ρωσία έχει επίσης άλλους καταλόγους με μη φιλικά κράτη για τη χρήση διπλωματικών και οικονομικών αντίμετρων. Η πρώτη λίστα εγκρίθηκε την άνοιξη του 2021 και περιελάμβανε μόνο δύο χώρες - τις ΗΠΑ και την Τσεχία. Για αυτούς επιβλήθηκαν περιορισμοί στο έργο των διπλωματικών αποστολών.

Ο δεύτερος κατάλογος εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2022 και ενημερώθηκε τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Οι συναλλαγές με κράτη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα πρέπει να εκτελούνται με ειδικό τρόπο. Η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει 46 χώρες και εδάφη: όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Ελβετία, Αλβανία, Ανδόρα, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ηνωμένο Βασίλειο, Μονακό, Νορβηγία, Σαν Μαρίνο, Βόρεια Μακεδονία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Αυστραλία, Μικρονησία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Ταϊβάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.