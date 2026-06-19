Ισραήλ: Θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, αν η Χεζμπολάχ πράξει το ίδιο

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε απόψε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ.

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«Το Ισραήλ παραμένει σταθερά δεσμευμένο σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο πρέσβης Γεχιέλ Λέιτερ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Εάν η Χεζμπολάχ τιμήσει τη συμφωνία και παύσει τις εχθροπραξίες, αυτό θα απαντηθεί με ηρεμία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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