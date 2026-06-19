Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη του φετινή νίκη στο Diamond League, επικρατώντας στην Ντόχα με άλμα στα 5,92 μ. και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση ενόψει της συνέχειας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στον αγώνα στο 5,62 μ., το οποίο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Παρέκαμψε το 5,72 μ. και επέστρεψε στο 5,82 μ., όπου ήταν ξανά άψογος. Το καθοριστικό σημείο ήρθε στο 5,92 μ., ύψος που πέρασε στη δεύτερη προσπάθεια και που τελικά του χάρισε τη νίκη, καθώς κανένας άλλος αθλητής δεν κατάφερε να το υπερβεί νωρίτερα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μόντο Ντουπλάντις δεν συμμετείχε στον αγώνα της Ντόχα, γεγονός που άλλαξε τις ισορροπίες στο κορυφαίο ύψος.

Οι Κρις Νίλσεν και Σόντρε Γκούτορμσεν έμειναν επίσης στα 5,92 μ., αλλά με τρίτη προσπάθεια, δίνοντας στον Καραλή ξεκάθαρο προβάδισμα. Στη συνέχεια ο Έλληνας άλτης δοκίμασε δύο φορές στο 6,02 μ., άφησε το ύψος και επιχείρησε μία προσπάθεια στο 6,07 μ., χωρίς επιτυχία.

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