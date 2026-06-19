Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει σειρά διεθνών ταξιδιών μέσα στο 2026, μεταξύ των οποίων επίσκεψη στην Τουρκία και νέο ταξίδι στην Κίνα. Μιλώντας από τη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, όπου παρουσίασε το αεροσκάφος Boeing 747 που δώρισε το Κατάρ και το οποίο θα ενταχθεί στον στόλο του Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε ότι «πραγματοποιούμε πολλά ταξίδια» και πρόσθεσε πως θα επισκεφθεί την Τουρκία, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα μεταβεί εκ νέου στην Κίνα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ίδιος θα ταξιδέψει στη συνέχεια στην Κίνα για μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις με το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι διατηρεί «εξαιρετική σχέση» με τη χώρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, κι ενώ η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών ήταν το χειρότερο νέο που θα μπορούσε να έχει ακούσει ο Τραμπ, με το Τελ Αβίβ να μη δείχνει διάθεση συμμόρφωσης με την εκεχειρία.

Πηγή: skai.gr

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