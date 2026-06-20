Ασταμάτητες οι ΗΠΑ, λύγισαν την Αυστραλία και πέταξαν στους «32»

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Μουντιάλ!

Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο επικράτησε 2-0 της Αυστραλίας για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου, εξασφάλισε την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Οι Αμερικανοί έγιναν μάλιστα η δεύτερη ομάδα της διοργάνωσης που εξασφαλίζει μαθηματικά την πρόκριση, μετά το συνδιοργανωτή Μεξικό, ενώ σε περίπτωση που η Τουρκία δεν επικρατήσει της Παραγουάης θα «κλειδώσουν» και την πρωτιά του ομίλου.

Το ματς:

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ανήκε στην Αυστραλία, με τον Τουρέ να κλέβει την μπάλα έξω από την περιοχή και να δοκιμάζει το πόδι του, όμως ο Φριζ μπλόκαρε σταθερά. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Αμερικανοί πήραν πλήρως τον έλεγχο. Με ένταση στο πρέσινγκ, ξεκάθαρους ρόλους και κάθετο ποδόσφαιρο, περιόρισαν τους «καγκουρό» στο δικό τους μισό και ανταμείφθηκαν στο 11'.

Ο Μπάλογκαν έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα προς το ύψος του πέναλτι, με τον Μπέρτζες να την στέλνει άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Μάλιστα, ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο οι ΗΠΑ άνοιξαν το σκορ χάρη σε αυτογκόλ αντιπάλου!

Οι παίκτες του Ποτσετίνο συνέχισαν να πιέζουν ασφυκτικά, κέρδισαν διαδοχικές στημένες φάσεις και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκαν και δεύτερο γκολ. Στο 44' ο Φρίμαν σκόραρε μετά από σουτ του Ντεστ που κόντραρε πάνω του, όμως αρχικά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Έπειτα από έλεγχο του VAR, σε μία από τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες που εφαρμόζει η FIFA στη διοργάνωση, η απόφαση άλλαξε και το γκολ μέτρησε κανονικά για το 2-0 στο 45'.

Η Αυστραλία προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, με τον Πόποβιτς να περνάει στο ματς τους Ιρανκούντα, Μέτκαλφ και Γκέρια, αναζητώντας μεγαλύτερη επιθετικότητα. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 62', όταν ο νεοεισελθών Βολπάτο πήρε την μπάλα από τον Ιρανκούντα, αλλά σούταρε ψηλά άουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Μέτκαλφ δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Φριζ, ο οποίος μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ έφτασαν κοντά και σε τρίτο γκολ στο 52', με τον Τίλμαν να βγάζει καταπληκτική μπαλιά στον Μπάλογκαν, αλλά τον Τσιρκάτι να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και να απομακρύνει σε κόρνερ.

Παρά την πίεση των Αυστραλών, οι Αμερικανοί διαχειρίστηκαν με άνεση το προβάδισμά τους, κράτησαν το μηδέν στην άμυνα και πανηγύρισαν μία νίκη που τους στέλνει πανηγυρικά στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Οι ενδεκάδες:

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (80' Τράστι), Τίλμαν, Άνταμς, Ντεστ (80' Σκάλι), ΜακΚένι (90+6' Ρέινα), Πέπι (74' Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (90+6' Ράιτ).

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπέρτζες (Γκέρια 46'), Μπος, Ονίλ, Οκόν-Ένγκστλερ (78' Ίρβιν), Λέκι (61' Βολπάτο), Βελουπιλάι (Μέτκαλφ 46'), Τουρέ (Ιρανκούντα 46').

Η βαθμολογία του 4ου ομίλου:

Πρόγραμμα:

12 Ιουνίου 2026

ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1

(7' Αυτογκόλ Μπομπαντίγια, 31' Μπαλογκούν, 45+5' Μπαλογκούν, 90+ Ρέινα - Μαουρίσιο 3-1)

13 Ιουνίου 2026

Αυστραλία-Τουρκία 2-0

(27'Ιρανκούντα, 75' Μέτκαλφ)

19 Ιουνίου 2026

ΗΠΑ-Αυστραλία 2-0

(11' αυτογκόλ Μπέρτζες, 43' Φρίμαν)

20 Ιουνίου 2026

06:00 Τουρκία-Παραγουάη Levi's Stadium, Σάντα Κλάρα

25 Ιουνίου 2026

05:00 Τουρκία-ΗΠΑ SoFi Stadium, Ίνγκλγουντ

05:00 Παραγουάη-Αυστραλία Levi's Stadium, Σάντα Κλάρα

Δείτε τα highlights του αγώνα ΕΔΩ.

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