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Παναθηναϊκός: Διαμαντίδης, Μπατίστ, Ξανθόπουλος για βοηθοί του Ομπράντοβιτς

Οι Διαμαντίδης, Μπατίστ και Ξανθόπουλος αναμένεται να είναι οι βοηθοί του Ομπράντοβιτς αν και εφόσον γίνει προπονητής του Παναθηναϊκού

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Παναθηναϊκός: Διαμαντίδης, Μπατίστ, Ξανθόπουλος για βοηθοί Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς. Μάλιστα από τη Σερβία αναφέρουν πως θα βρεθεί σήμερα στην Ελλάδα για τις τελικές διαπραγματεύσεις. Η ενδεχόμενη επιστροφή του Ζέλικο στο τριφύλλι, φέρνει νέες εξελίξεις, καθώς βοηθοί του αναμένεται να είναι οι Διαμαντίδης, Μπατίστ και Ξανθόπουλος.

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Πηγή: paopantou.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός
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