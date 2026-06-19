Παναθηναϊκός: Διαμαντίδης, Μπατίστ, Ξανθόπουλος για βοηθοί Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς. Μάλιστα από τη Σερβία αναφέρουν πως θα βρεθεί σήμερα στην Ελλάδα για τις τελικές διαπραγματεύσεις. Η ενδεχόμενη επιστροφή του Ζέλικο στο τριφύλλι, φέρνει νέες εξελίξεις, καθώς βοηθοί του αναμένεται να είναι οι Διαμαντίδης, Μπατίστ και Ξανθόπουλος.

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