Ο Τραμπ λέει ότι ζήτησε από την Κίνα να μείνει μακριά από τη σύγκρουση με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ευχαρίστησε την Κίνα που δεν ενεπλάκη στη σύγκρουση με το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε ζητήσει προσωπικά από την Κίνα να μην παρέμβει παρά τη μεγάλη εξάρτησή της από τις μεταφορές ενέργειας μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Κίνα επειδή ζήτησα από την Κίνα να μην εμπλακεί σε υποθέσεις του Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ.

Σημειώνοντας ότι η Κίνα λαμβάνει περίπου το ήμισυ του πετρελαίου της μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να μείνει έξω από τη σύγκρουση.

«Παίρνουν το 50% του πετρελαίου τους από το Στενό, αλλά του ζήτησα να μην αναμειχθεί, και είπε ότι δεν θα αναμειχθεί - και δεν το έκανε», είπε ο Τραμπ. «Έκανε καλά, πολύ καλά. Και το εκτιμώ αυτό».

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Πηγή: skai.gr

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