Μουντιάλ 2026: «Αχάριστοι και αδαείς»

Σε δημόσια υποστήριξη του αδελφού της, Κριστιάνο Ρονάλντο, προχώρησε η Έλμα Αβέιρο. Ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας έγινε αποδέκτης έντονης κριτικής μετά την εμφάνισή του στο ματς της πρεμιέρας με τη ΛΔ του Κονγκό, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στην αδελφή του CR7.

Μέσω των social media η Έλμα Αβέιρο τοποθετήθηκε την Παρασκευή (19/6), απαντώντας στα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν την κατά γενική ομολογία κακή εικόνα του Ρονάλντο στο ισόπαλο 1-1 της Πορτογαλίας απέναντι στην αφρικανική ομάδα.

Στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η αδελφή του κορυφαίου παίκτη σχολίασε δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας O Jogo, σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί αρκετών διεθνών ποδοσφαιριστών κατακλύστηκαν από σχόλια φιλάθλων όχι της Πορτογαλίας για τον Ρονάλντο, γραμμένα στα αγγλικά και τα αραβικά.

Οι συγκεκριμένοι χρήστες ζητούσαν περισσότερο σεβασμό προς τον αρχηγό της Εθνικής και περισσότερες πάσες από αυτόν προς τους συμπαίκτες του, μετά τον αγώνα με το Κονγκό, στον οποίο ο 41χρονος επιθετικός είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα, τη χαμηλότερη επίδοσή του σε αγώνα με τη φανέλα των Ιβήρων.

«Δεν σέβονται ούτε τη δική τους οικογένεια, πόσο μάλλον έναν άνθρωπο που δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και βρίσκεται εκεί από αγάπη. Αχάριστοι και αδαείς», ήταν η αιχμηρή αντίδρασή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έλμα Αβέιρο είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις μετά την πρώτη της αντίδραση στην ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό. «Πιστεύω στα κακά ξεκινήματα και στα καλά τελειώματα. Εσείς είστε εκεί και αγωνίζεστε, ενώ οι άλλοι απλώς μιλούν. Και όταν επιπλέον σε αδικούν έτσι, δεν είναι εύκολο», είχε γράψει, εκφράζοντας τη στήριξή της προς τον αδελφό της και την εθνική ομάδα.

Πηγή: skai.gr

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