Η εταιρεία κατασκευής βομβητών BAC Consulting με έδρα την Ουγγαρία, που εξερράγησαν στον Λίβανο την Τρίτη, ήταν μια ισραηλινή εταιρεία οβίδων, ανέφεραν την Πέμπτη οι New York Times, επικαλούμενες τρεις αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών.

Οι τρεις αξιωματικοί ανέφεραν ακόμη ότι δημιουργήθηκαν δύο επιπλέον εταιρείες «κελύφη», οι οποίες, σημείωσαν οι NYT, βοήθησαν στην απόκρυψη των ταυτοτήτων όσων συμμετείχαν στην κατασκευή των τηλεειδοποιητών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ η εταιρεία παρήγαγε τακτικά συστήματα τηλεειδοποίησης για άλλους πελάτες, αυτά που κατασκευάζονταν για τη Χεζμπολάχ «παρήχθησαν χωριστά, περιείχαν μπαταρίες δεμένες με εκρηκτικά».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι τηλεειδοποιητές στάλθηκαν για πρώτη φορά στον Λίβανο το 2022 σε μια μικρή παρτίδα.

Μετά από μια ομιλία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, όπου κατήγγειλε τη χρήση κινητών τηλεφώνων - αποκαλώντας τα «πράκτορα» του Ισραήλ - και προώθησε μία πιο ολοκληρωμένη χρήση τηλεειδοποιητών, φέρεται να δόθηκαν περισσότερες παραγγελίες για τηλεειδοποιητές κατασκευασμένους από την BAC.

Ο Νασράλα απαγόρευσε τη χρήση κινητών τηλεφώνων

Επιπλέον, σύμφωνα με 3 αξιωματούχους άμυνας, ο Νασράλα διέταξε επίσης αξιωματικούς της Χεζμπολάχ να κουβαλούν συσκευές τηλεειδοποίησης ανά πάσα στιγμή και απαγόρευσε τα κινητά τηλέφωνα στις συναντήσεις των οργανώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέταξε επίσης τους αξιωματικούς να μην επικοινωνούν οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετικά με τις κινήσεις και τα σχέδια της Χεζμπολάχ μέσω κινητών τηλεφώνων.

Από την ομιλία του, υπήρξε σημαντική αύξηση στις αποστολές τηλεειδοποιητών στον Λίβανο, με χιλιάδες να φέρεται να έφτασαν και να διανεμήθηκαν στους αξιωματικούς της Χεζμπολάχ και στους συμμάχους τους, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλέστηκαν δύο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ενώ η Χεζμπολάχ βλέπει αυτές τις συσκευές ως αμυντικό εργαλείο, σημείωσαν οι NYT, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες τις χαρακτήρισαν ως «κουμπιά» που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε στρατηγικές στιγμές, κάτι που φαίνεται να έγινε την Τρίτη. Σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές, οι τηλεειδοποιητές είχαν ρυθμιστεί να κάνουν ένα ηχητικό σήμα, ωθώντας τους ιδιοκτήτες τους να δουν τι μήνυμα έστειλε η εντολή της Χεζμπολάχ, για να εκραγεί λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σπέρνοντας χάος σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι τουλάχιστον 8 από τους μαχητές της σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι άμαχοι επίσης σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν.

Πηγή: skai.gr

