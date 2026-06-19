Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στη σύλληψη του υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας που είναι ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η εξαφάνιση της οποίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας, εντοπίστηκαν στην κατοχή του δενδρύλλια κάνναβης.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης, ενώ η κράτησή του, δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις ανακριτικές διαδικασίες. Το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας, άλλωστε, εντόπισε πολλές μικρές κηλίδες αίματος στην τηλεόραση και μία κηλίδα πρόχειρα καθαρισμένη στο σαλόνι και αναμένουν αποτελέσματα και από τη σφουγγαρίστρα με την οποία φαίνεται να έχει καθαρίσει το σπίτι. Η ανάκριση κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει σκοπό ο 43χρονος να «σπάσει» και να τους δώσει όλες τις πληροφορίες και που βρίσκεται η σορός, καθώς όλα τα στοιχεία οδηγούν προς το συμπέρασμα ότι έχει δολοφονήσει την άτυχη γυναίκα. Αν προκύψουν επαρκή ευρήματα από την εξέλιξη της έρευνας, ακόμη κι αν δεν ομολογήσει ο άνδρας, θα εκδοθεί ούτως ή άλλως σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αξιολογούν νέα στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της εξαφάνισης της γυναίκας, σε περίπτωση που δεν επαληθευτεί το σενάριο της εγκληματικής πράξης.

Πηγή: skai.gr

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