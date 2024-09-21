Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Gazprom: Συνεχίζεται η ροή του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

Ο όγκος ροής του φυσικού αερίου στον σταθμό μέτρησης Σούντζα καταγράφηκε σήμερα στα 42,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Gazprom: Συνεχίζεται η ροή του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να διοχετεύει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας. 

Ο όγκος ροής του φυσικού αερίου στον σταθμό μέτρησης Σούντζα καταγράφηκε σήμερα στα 42,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Gazprom Φυσικό Αέριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark