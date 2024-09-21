Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να διοχετεύει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας.

Ο όγκος ροής του φυσικού αερίου στον σταθμό μέτρησης Σούντζα καταγράφηκε σήμερα στα 42,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

