Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, είδε τη μοναδική ιστορία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο να αποκτά ακόμη μία συγκινητική εξέλιξη την την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, καθώς η μητέρα του έφτασε στο Μαϊάμι. Η Άνα Κάντιντα Έβόρα έλαβε την αμερικανική βίζα, γεγονός που της επιτρέπει να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Εθνική της ομάδας απέναντι στην Ουρουγουάη την Κυριακή.

Η Έβορα ταξίδεψε από την Πράια, την πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ της χορήγησε βίζα, έπειτα από τα συγκινητικά σχόλια του Βοζίνια, ο οποίος είχε δακρύσει μετά την εντυπωσιακή ισοπαλία 0-0 της πρωτοεμφανιζόμενης στη διοργάνωση ομάδας του με την Ισπανία. Στον αγώνα εκείνο, ο 40χρονος τερματοφύλακας αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης του Αγώνα (Player of the Match).

Ο Βοζίνια δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένος που η μητέρα του θα μπορέσει επιτέλους να τον δει να αγωνίζεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο από κοντά. Ωστόσο, τόνισε ότι θέλει πλέον η προσοχή να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, καθώς το Πράσινο Ακρωτήρι προετοιμάζεται για έναν αγώνα που θα μπορούσε να το φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ.

Πηγή: skai.gr

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