Εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων και εσωκομματικών αντιπαραθέσεων, συνεδριάζει η κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά την οποία θα τεθεί επί τάπητος ο οδικός χάρτης ενόψει του Συνεδρίου του κόμματος και της επακόλουθης διαδικασίας εκλογής νέου προέδρου.

Τα χαμόγελα δεν έλειψαν από τα στελέχη του κόμματος κατά την είσοδό τους στην αίθουσα ωστόσο το κλίμα στο κόμμα δεν είναι καθόλου καλό. Απών από τη συνεδρίαση είναι ο Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος και αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του από την Δευτέρα.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας δεν αναμένεται τελικά να αλλάξουν τα κριτήρια για την υποβολή υποψηφιότητας και θα απαιτούνται, όπως και την προηγούμενη φορά, 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής οι οποίες και θα κατατεθούν στην Πολιτική Γραμματεία μέχρι τις 24 Οκτώβρη.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την εκλογή δεν αναμένεται, ούτε και αυτό, να διαφοροποιηθεί και επομένως, όπως έχει εισηγηθεί η ΠΓ: στις 19-20 Οκτωβρίου θα γίνει η εκλογή συνέδρων για το έκτακτο Συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί 1-3 Νοεμβρίου. Η εκλογή αρχηγού θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου, ενώ ο δεύτερος γύρος, αν χρειαστεί, την 1η Δεκεμβρίου.

Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου στις 5 Οκτωβρίου, με αντικείμενο προσυνεδριακά κείμενα.

Χωρισμένοι στα 3 στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά τη χειρότερη περίοδο της ιστορίας του αφού τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα, τον Στέφανο Κασσελάκη, τον Παύλο Πολάκη και τους «87» βαδίζουν σε «τεντωμένο σχοινί».

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πιθανολογείται πως θα ανακοινώσει την υποψηφιότητα του στις αρχές της εβδομάδας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως όλο και πιο κοντά στο να κάνει το επόμενο βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αν το αποφασίσει οι «87» αναμένεται κατά πλειοψηφία να εγκρίνουν την κάθοδό τους στις κάλπες.

Το κλίμα στην Κουμουνδούρου παραμένει τοξικό και σήμερα θα έχει ενδιαφέρον αν θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι.

Ειδικά για τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα υποψήφιος πρόεδρος.

Η νέα πλειοψηφία δεν έθεσε εκ νέου το θέμα του πόθεν έσχες και των οφειλών στο δημόσιο στην Πολιτική Γραμματεία. Ενδιαφέρον θα έχει η ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί για την ημερομηνία των εκλογών με τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Παύλο Πολάκη να ενώνονται στον κοινό στόχο της επίσπευσης των διαδικασιών.

O Χανιώτης βουλευτής αναμένεται να επιμείνει στην πρότασή του για ορισμό εκλογών στις 3 και 10 Νοεμβρίου. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων βάζει την 29η Σεπτεμβρίου, καθώς και σύγκληση έκτακτου συνεδρίου για το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, με τα μέλη που είχαν πρόσφατα εκλεγεί.

Πολεμικό το κλίμα στο κόμμα

Η συνεδρίαση διεξάγεται εν μέσω εμφυλιοπολεμικού κλίματος μετά και την χθεσινή τρικυμία που προκάλεσε η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, με την ίδια να υποβάλει την παραίτησή της και τον πρόεδρο της ΚΟ, Νίκο Παππά να μην την κάνει δεκτή.

και τον Πέτρο Παππά να καταφέρεται εναντίον της Όλγας Γεροβασίλη.

Σημειώνεται ότι σήμερα η Θεοδώρα Τζάκρη, που είναι στους υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη, έκανε γνωστό πως θα υποβάλει μήνυση στον Γιάννη Ραγκούση (που έχει συνταχθεί με τους «87») για bullying, με τον πρώην υπουργό να αφήνει να εννοηθεί ότι θα κινηθεί και αυτός δικαστικά εναντίον της.

