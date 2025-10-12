Οι Καμερουνέζοι σπεύδουν στις κάλπες και ο 92χρονος Πολ Μπιγιά (Paul Biya) αναμένεται να παρατείνει τη 43χρονη εξουσία του.

Ο εν ενεργεία πρόεδρος της αφρικανικής χώρας είναι ο γηραιότερος ηγέτης στον κόσμο και αναμένεται να επεκτείνει την 43χρονη κυριαρχία του στην εξουσία, παρά την ενισχυμένη αντιπολίτευση που πιέζει για αλλαγή.

Μεταξύ των αντιπάλων του είναι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Issa Tchiroma, 76 ετών, ο οποίος έχει κινητοποιήσει πλήθη πολιτών, τα οποία ζητούν το τέλος της μακράς θητείας του Biya.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Biya, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1982, θα κερδίσει τις εκλογές, λόγω του ισχυρού ελέγχου του στον κρατικό μηχανισμό και του κατακερματισμένου χαρακτήρα του πεδίου της αντιπολίτευσης, που περιλαμβάνει εννέα υποψηφίους.

Δεκαετίες οικονομικής στασιμότητας

«Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ας περιμένουμε να δούμε, ας περιμένουμε το όνομα του νικητή», δήλωσε ο Biya σε δημοσιογράφους αφού ψήφισε στη συνοικία Bastos κοντά στο προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα Γιαουντέ.

Οι επικριτές του Biya ελπίζουν ακόμη ότι θα μπορέσει να εκτοπιστεί από την εξουσία, ύστερα από δεκαετίες οικονομικής στασιμότητας και εντάσεις στο κράτος των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, παραγωγό πετρελαίου και κακάο.

«Αυτές οι εκλογές διεξάγονται σε μια περίοδο όπου ολόκληρο το έθνος επιθυμεί την αλλαγή», δήλωσε ο Tchiroma αφού ψήφισε στην πατρίδα του, το Garoua, στη βόρεια περιοχή της χώρας.

Κάλεσε τους ψηφοφόρους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να βεβαιωθούν ότι τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει το Συνταγματικό Συμβούλιο θα αντανακλούν την πραγματική ψήφο των πολιτών.

«Για 43 χρόνια οι Καμερουνέζοι υποφέρουν. Δεν υπάρχουν δουλειές», είπε ο Hassane Djbril, οδηγός από τη συνοικία Briqueterie της Γιαουντέ, που σκοπεύει να ψηφίσει τον Tchiroma.

Το σύνθημα του Biya: «Μεγαλοσύνη και Ελπίδα»

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 07:00 GMT και ολοκληρώνεται στις 17:00 GMT. Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός 15 ημερών.

Ο Biya κατάργησε τα όρια των θητειών το 2008 και για δεκαετίες έχει εφαρμόσει τακτικές «διαίρει και βασίλευε». Το εκλογικό σύστημα ενός γύρου δίνει τη νίκη στον υποψήφιο με τις περισσότερες ψήφους, ακόμη κι αν δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία.

«Μια έκπληξη είναι ακόμη πιθανή, αλλά μια διαιρεμένη αντιπολίτευση και η στήριξη ενός πανίσχυρου εκλογικού μηχανισμού θα χαρίσουν, όπως προβλέπουμε, στον 92χρονο την όγδοη θητεία του», δήλωσε ο Francois Conradie, επικεφαλής πολιτικός οικονομολόγος της Oxford Economics.

«Αν και πιστεύουμε ότι δεν έχει πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει, φαίνεται πως η μηχανή που έχτισε θα καταφέρει να κυβερνήσει "διαιρώντας" για τελευταία φορά», πρόσθεσε ο Conradie σε σημείωμά του.

Υπό το σύνθημα «Μεγαλοσύνη και Ελπίδα», ο Biya έχει πραγματοποιήσει μόλις μία προεκλογική συγκέντρωση, στην πόλη Maroua στα βόρεια, βασιζόμενος κυρίως στα κρατικά ΜΜΕ και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η εκστρατεία του υπόσχεται περισσότερη οικονομική ανάπτυξη.

«Θέλουμε να δούμε την αλλαγή, θέλουμε να τη δούμε να συμβαίνει στην πράξη. Δεν θέλουμε απλώς να ακούμε λόγια πια», είπε ο Herves Mitterand, μηχανικός στην εμπορική πρωτεύουσα Ντουάλα.

