Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε μετά τη συνάντησή του με τον δανό υπουργό Άμυνας και τη γροιλανδή υπουργό Εξωτερικών.

«Συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η Αρκτική – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – στη συλλογική μας άμυνα και για το πώς η Δανία αυξάνει τις επενδύσεις σε βασικές δυνατότητες», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα», συμπλήρωσε.

Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν συζητήσει για το ενδεχόμενο αποστολής του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, δήλωσε ο δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν, μετά τη συνάντηση του ίδιου και της γροιλανδής ΥΠΕΞ Βίβιαν Μότσφελτ με τον γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες.

«Το έχουμε προτείνει αυτό. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ το έχει λάβει υπόψη του και πιστεύω πως μπορούμε πλέον να καθορίσουμε ένα πλαίσιο για το πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο», είπε ο Πόουλσεν. «Συνάδει επίσης με όσα έχουμε συζητήσει με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

