Ιταλία: Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκή βασιλική του Βιτρούβιου άνω των 2.000 ετών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στην Ιταλία ανακαλύφθηκε ένα δημόσιο κτίριο ηλικίας άνω των 2.000 ετών που αποδίδεται στον Ρωμαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό Βιτρούβιο, γνωστό ως «πατέρας της αρχιτεκτονικής».

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζιούλι χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως γεγονός εξαιρετικής σημασίας που θα συζητείται για πολλές γενιές.

Ο Βιτρούβιος, που έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ., είναι διάσημος για το έργο του "De architectura" ή «Δέκα Βιβλία Αρχιτεκτονικής», το παλαιότερο σωζόμενο σύγγραμμα αρχιτεκτονικής θεωρίας, το οποίο επηρέασε σημαντικά την τέχνη και τον σχεδιασμό των επόμενων αιώνων, όπως το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι και το σχέδιο «Άνθρωπος του Βιτρούβιου».

«Είναι μια ανακάλυψη που κάνει αίσθηση (…) κάτι για το οποίο θα μιλάνε τα εγγόνια μας», είπε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζιούλι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Una scoperta destinata a entrare nei libri di storia: a Fano è stata identificata con certezza la Basilica descritta da Vitruvio nel De Architectura, l’unico edificio attribuibile senza dubbi al grande architetto romano.

🔗 https://t.co/jd9Mwehiyw pic.twitter.com/f8GAZdpozs — Ministero della Cultura (@MiC_Italia) January 19, 2026

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρήκαν τα απομεινάρια μιας αρχαίας βασιλικής (δημόσιο κτίριο) στην πόλη Φάνο, στα βορειοανατολικά της Ρώμης, την οποία σχεδίασε ο Βιτρούβιος.

«Αισθάνομαι ότι πρόκειται για την ανακάλυψη του αιώνα επειδή επιστήμονες και ερευνητές αναζητούσαν αυτή τη βασιλική εδώ και 500 χρόνια» είπε ο δήμαρχος του Φάνο Λούκα Σερφιλίπι. Τα ερείπια που βρέθηκαν ταιριάζουν απόλυτα με τις περιγραφές που έκανε ο Βιτρούβιος στα βιβλία του, σχολίασε ο έφορος αρχαιοτήτων της περιοχής, Αντρέα Πεσίνα.

Η βασιλική έχει ορθογώνιο σχήμα, με δέκα κίονες στις μακρύτερες πλευρές και τέσσερις στις στενότερες, περιέγραψε ο Πεσίνα.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, όταν βρέθηκαν τα ίχνη των τεσσάρων κιόνων, οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν τις περιγραφές του Βιτρούβιου για να υπολογίσουν πού βρίσκεται η πρώτη κολόνα της δεξιάς πλευράς. Άρχισαν να σκάβουν και την βρήκαν αμέσως.

«Υπάρχουν κάποιες βεβαιότητες στην αρχαιολογία (…) αλλά εντυπωσιαστήκαμε από την ακρίβεια» του σχεδίου, πρόσθεσε ο Πεσίνα.

Ο Πεσίνα διευκρίνισε ότι θα χρειαστούν και άλλες ανασκαφές για να διαπιστωθεί αν έχουν διασωθεί και άλλα τμήματα της βασιλικής και αν το κτίριο μπορεί να εκτεθεί στο κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

