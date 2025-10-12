Δολοφονήθηκε στη φυλακή ο παιδόφιλος τραγουδιστής των Lostprophets, Ίαν Ουότκινς

Νεκρός μέσα στις φυλακές HMP του Wakefield βρέθηκε ο 48χρονος πρώην τραγουδιστής των Lostprohpets, Ίαν Ουότκινς (Ian Watkins), ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 29 ετών για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων. Η αστυνομία του West Yorkshire δήλωσε ότι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 43 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για το φόνο.

Ο Watkins φυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2013 για σειρά εγκλημάτων, ως και για απόπειρα βιασμού βρέφους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη φυλακή ύστερα από αναφορές για σοβαρή επίθεση σε κρατούμενο, ο οποίος διαπιστώθηκε νεκρός στον τόπο του περιστατικού.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Φυλακών δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό στη φυλακή, αλλά «δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα».

Ο Watkins είχε καταδικαστεί σε 29 χρόνια κάθειρξη και επιπλέον έξι χρόνια υπό επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενές του (οι μητέρες των παιδιών που κακοποιήθηκαν) καταδικάστηκαν σε 14 και 17 χρόνια φυλάκιση αντίστοιχα.

Είχε δεχθεί επίθεση και τον Αύγουστο του 2023, δεν είχε απειληθεί, ωστόσο, η ζωή του.

Η επίθεση στη φυλακή του Wakefield σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δημοσίευση μιας έκθεσης για το ίδρυμα, η οποία διαπίστωνε ότι η βία εκεί είχε αυξηθεί σημαντικά.

Η έκθεση του γενικού επιθεωρητή φυλακών ανέφερε: «Πολλοί κρατούμενοι μάς είπαν ότι αισθάνονται ανασφάλεια, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι άνδρες που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και πλέον μοιράζονται τη φυλακή με έναν αυξανόμενο αριθμό νεότερων κρατουμένων.»

Ο Watkins είχε ομολογήσει την απόπειρα βιασμού και τη σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών, αλλά δήλωνε αθώος ως προς το βιασμό.

Είχε επίσης παραδεχτεί τη συνωμοσία για βιασμό παιδιού, τρεις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση που αφορούσαν παιδιά, επτά κατηγορίες για λήψη, δημιουργία ή κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών, και μία κατηγορία για κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού που περιελάμβανε σεξουαλική πράξη με ζώο.

Οι δικαστές απέρριψαν το 2014 την έφεσή του για μείωση της ποινής.

Κατά τη διάρκεια της καταδίκης, ο δικαστής Royce είχε δηλώσει: «Η υπόθεση αυτή άνοιξε νέα εδάφη και βύθισε τη φρίκη σε νέα βάθη διαστροφής. Κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος θα νιώσει σοκ, αποστροφή και απίστευτη δυσπιστία.»

Ο δικαστής είχε επίσης τονίσει ότι ο Watkins είχε διεφθαρμένη επιρροή και είχε δείξει πλήρη έλλειψη μεταμέλειας.

Ο Watkins υπήρξε κάποτε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους μουσικούς της Ουαλίας, ως ο τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets. Το συγκρότημα σχηματίστηκε στο Pontypridd το 1997 και πούλησε εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Ωστόσο, διαλύθηκε αμέσως μετά την καταδίκη του Watkins το 2013.

Οι εισαγγελείς τον περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο που διαφθάρηκε από τη φήμη, τα ναρκωτικά και την εξουσία, κάποιον που διέπραξε εγκλήματα «πέρα από κάθε φαντασία».

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ακούστηκε ότι ο Watkins χρησιμοποίησε τη φήμη του για να χειραγωγεί και να ελέγχει άλλους, συχνά υπό την επήρεια σκληρών ναρκωτικών, όπως η κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

Πηγή: skai.gr

