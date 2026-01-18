Ο Ντόναλντ Τραμπ «ορέγεται» τη Γροιλανδία, και αυτή η όρεξη πυροδοτεί μια εκρηκτική διαμάχη εντός του ΝΑΤΟ. Τη διπλωματική διαμάχn σχολιάζει σε ανάλυσή του ο Economist.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξοργισμένος από την αντίσταση των Ευρωπαίων συμμάχων στην προσπάθειά του να προσαρτήσει το αυτόνομο δανικό έδαφος, δήλωσε στις 17 Ιανουαρίου ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στις εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που είχαν στείλει στρατεύματα εκεί δύο ημέρες νωρίτερα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες διεμήνυσαν ότι δεν θα τους εκφοβίσει.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταφύγει σε μέτρα «μπαζούκα»: οικονομικές κυρώσεις και εισαγωγή εμπορικών δασμών. Αλλά υπάρχει και ο «τρίτος ευρωπαϊκός δρόμος» που θα μπορούσε «να κόψει την όρεξη» του Τραμπ: η απειλή κατάργησης των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για να ασκήσει πίεση τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας.



Σύμφωνα με το περιοδικό, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Ουάσινγκτον να προβάλει τη στρατιωτική της ισχύ στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή χωρίς πρόσβαση σε ευρωπαϊκές στρατιωτικές βάσεις όπως τη Ράμσταϊν. Για παράδειγμα, η επιτυχία των πρόσφατων κατασχέσεων πετρελαιοφόρων στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας εξαρτιόταν άμεσα από την πρόσβαση σε πόρους σε βρετανικά στρατιωτικά αεροδρόμια.



Σημειώνεται ότι η ικανότητα του Λευκού Οίκου να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει τις απειλές στην Αρκτική θα απαιτήσει τη συνεργασία με τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία, καθώς και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το περιοδικό σημειώνει ότι μια αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ είναι απίθανη, καθώς θα απαιτούσε από την ΕΕ να αυξήσει γρήγορα τις στρατιωτικές δαπάνες λόγω της εξάρτησής της από τα αμερικανικά στρατεύματα και τον στρατιωτικοβιομηχανικό τομέα. Επιπλέον, ένας εμπορικός πόλεμος θα επιβάρυνε τεράστιους προϋπολογισμούς της ΕΕ.

Ο Δανός υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν, σημερινός διοικητής της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης (Joint Arctic Command - Arktisk Kommando) της Δανίας, με έδρα το Νούουκ της Γροιλανδίας, δήλωσε στο CNN ότι τα γυμνάσια και οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις θα συνεχίζουν να αυξάνονται Ο Άντερσεν εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη σημερινή κατάσταση, δεδομένου ότι 52 Δανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.



Στις 17 Ιανουαρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social ότι η κυβέρνηση της Ουάσινγκτον επέβαλε δασμούς 10% στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία και την Ολλανδία, οι οποίοι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να επιτευχθούν συμφωνίες για την «πλήρη και οριστική απόκτηση της Γροιλανδίας» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, πρόσθεσε ο Τραμπ. Όπως τόνισε, από την 1η Ιουνίου, ο συντελεστής αυτών των δασμών θα αυξηθεί στο 25%.



Επιπλέον, ο Τραμπ επέκρινε την απόφαση της Ευρώπης να στείλει τις δυνάμεις της στη Γροιλανδία, αποκαλώντας την «ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι». Υποστήριξε ότι η κατοχή της Γροιλανδίας είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και την αποτελεσματική ανάπτυξη του αμερικανικού συστήματος πυραυλικής άμυνας Golden Dome («Χρυσός Θόλος»).

European forces landed in Greenland aboard a Polish Enter Air Boeing 737, linking up with a Danish-led advance team ahead of expanded air, ground and naval deployments in the North Atlantic pic.twitter.com/fdSRkQaRsU — Anadolu English (@anadoluagency) January 18, 2026

«Ευρωπαϊκό μπαζούκα»

Το λεγόμενο «μπαζούκα» ή αλλιώς Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument - ACI), προσφέρει μια σειρά από τιμωρητικά μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον εμπορικών αντιπάλων που προσπαθούν να απειλήσουν το μπλοκ. Μεταξύ αυτών είναι οι περιορισμοί στις επενδύσεις και στην πρόσβαση σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα όρια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στους δασμούς, αλλά και στην πνευματική ιδιοκτησία, σε εμπορικούς περιορισμούς, πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και τις αγορές και περιορισμούς επενδύσεων, ενώ δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών-μελών για την ενεργοποίηση των αντιμέτρων, αλλά αρκεί μια ειδική πλειοψηφία.

Έκτακτη σύνοδος των πρέσβεων της ΕΕ

Σε κάθε περίπτωση, η νέα δασμολογική επίθεση Τραμπ σήμανε συναγερμό στην Ευρώπη. Οι πρέσβεις των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Κυριακή, με αντικείμενο την απειλή του Τραμπ.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι συγκάλεσε την έκτακτη συνάντηση, η οποία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρεται συχνά στην επιθυμία του η Ουάσιγκτον να «πάρει τον έλεγχο» της τεράστιας αρκτικής νήσου, μέρος του βασιλείου της Δανίας, για να αντιμετωπιστούν αυτές που χαρακτηρίζει «προωθήσεις» της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής.

