Μέσα σε μια περίοδο έντονης οικογενειακής έντασης, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να αντλούν δύναμη και χαρά από τις μικρές, καθημερινές στιγμές με τη μικρότερη κόρη τους, Χάρπερ. Το διάσημο ζευγάρι άφησε για λίγο στην άκρη τα σύννεφα που σκιάζουν τις σχέσεις τους με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, και παραδόθηκε στον χορό, σε ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο που έγινε «viral».

Ένα βίντεο γεμάτο χαμόγελα και οικογενειακή θαλπωρή

Η 14χρονη Χάρπερ απαθανάτισε τους γονείς της να χορεύουν ασταμάτητα μέσα στο σπίτι τους, υπό τους ήχους τραγουδιού του Μπρούνο Μαρς, φορώντας άνετα ρούχα και εμφανώς χαλαροί, καθώς ετοιμάζονται για την επερχόμενη περιοδεία του καλλιτέχνη. Το βίντεο «ανέβηκε» στο Instagram και αποκάλυψε μια σπάνια, παιχνιδιάρικη πλευρά του ζευγαριού.

Η Βικτόρια Μπέκαμ αναδημοσίευσε το story της κόρης της γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ετοιμαζόμαστε για τη συναυλία», ενώ πρόσθεσε στην ανάρτηση και τους γιους της, Ρομέο και Κρουζ. Λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε ακόμη ένα στιγμιότυπο του Ντέιβιντ Μπέκαμ να κοιμάται, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Όλος αυτός ο χορός τον εξάντλησε! (Αλλά πόσο χαριτωμένος είναι όταν κοιμάται!)».

Οικογενειακό ρήγμα και η απομάκρυνση του Μπρούκλιν

Την ίδια ώρα, η απουσία του Μπρούκλιν Μπέκαμ από κάθε σημαντική οικογενειακή στιγμή παραμένει ηχηρή. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σοβαρής ρήξης με την οικογένεια Μπέκαμ, γεγονός που τους έχει οδηγήσει να αγνοούν όλες τις μεγάλες οικογενειακές γιορτές τους τελευταίους μήνες.

Η διαμάχη φαίνεται να έχει επηρεάσει ακόμη και την εικόνα του Μπρούκλιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, με περίπου 16 εκατομμύρια followers στο Instagram, όπου προωθεί διαδικτυακά μαθήματα μαγειρικής και τη μάρκα καυτερής σάλτσας του, «Cloud 23», σύμφωνα με στοιχεία χάνει -κατά μέσο όρο- 188 followers την ημέρα τον τελευταίο μήνα.

Αντίθετα, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, που ήδη διέθεταν τεράστιο κοινό στα social media – 88,5 και 33,4 εκατομμύρια followers αντίστοιχα – είδαν τον αριθμό αυτό να αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 2.633 άτομα την ημέρα. Όπως ανέφερε πηγή του Ace.com στην εφημερίδα «The Sun», «οι τάσεις των ακολούθων δείχνουν ξεκάθαρα πού στρέφεται η προσοχή και η αφοσίωση του κοινού».

Το χάσμα έγινε ακόμη πιο εμφανές όταν ο Ντέιβιντ, η Βικτόρια, καθώς και οι Ρομέο και Κρουζ Μπέκαμ, δεν προσκλήθηκαν στη «δεύτερη» γαμήλια τελετή του Μπρούκλιν και της Νίκολα Πελτζ, που πραγματοποιήθηκε στο οικογενειακό κτήμα των Πελτζ στη Νέα Υόρκη. Από την τελετή απουσίαζε επίσης η Χάρπερ, όπως και οι παππούδες, οι θείοι και τα ξαδέλφια του. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη «Mirror», η Βικτόρια Μπέκαμ είναι «συντετριμμένη πίσω από κλειστές πόρτες». «Ο Μπρούκλιν είναι ο πρωτότοκος γιος της και φοβάται ότι μπορεί να μην τον ξανακερδίσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές διακόπηκε πλήρως το περασμένο καλοκαίρι, με τον Μπρούκλιν να ζητά από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω δικηγόρων. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί επαφή με τους παππούδες του, προσπαθώντας, όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον του, να τους προστατεύσει από τον πόνο της σύγκρουσης.

Πηγή: skai.gr

