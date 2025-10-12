Λογαριασμός
Δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι-Τραμπ σε 48 ώρες - Στο επίκεντρο η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας

Συζητήθηκε η ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και οι δυνατότητες για πιθανά κτυπήματα μεγάλης εμβέλειας

Τραμπ με Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη σε διάστημα δύο ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας και του ενεργειακού τομέα της χώρας που, τον οποίο σφυροκοπά η Ρωσία.

«Χθες, συμφωνήσαμε σε ένα σύνολο θεμάτων για να συζητήσουμε σήμερα και καλύψαμε όλες τις πλευρές της κατάστασης: άμυνα της χώρας μας, ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, στην αντιαεροπορική άμυνα, την αντίσταση και δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας. Συζητήσαμε επίσης πολλές λεπτομέρειες που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα», ανέφερε σε μήνυμά του στο Χ.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Βολοντιμίρ Ζελένσκι
