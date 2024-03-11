Μεγάλο σκάνδαλο στο Καμερούν: «Κόπηκαν» 62 ποδοσφαιριστές για απάτη ηλικίας

Η ομοσπονδία του Καμερούν ανακοίνωσε πως όχι ένας, όχι δυο, αλλά 62 ποδοσφαιριστές «κόπηκαν» από ομάδες του πρωταθλήματος της χώρας τους, καθώς είχαν δηλώσει ψευδείς ηλικίες.

Οι 62 αυτοί ποδοσφαιριστές λοιπόν, αποβλήθηκαν για «διπλή ταυτότητα», ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ουίλφριντ Νέιθαν Ντουάλα, που αγωνίζεται στην Βικτόρια Γιουνάιτεντ της A-League. Ο συγκεκριμένος είχε δηλώσει πως είναι 17 ετών κάτι το οποίο τελικά δεν είναι αλήθεια, ενώ είχε κληθεί και στην αποστολή του Καμερούν για το Κόπα Άφρικα που διεξήχθη προσφάτως.

Επιπλέον, ο Σαμουέλ Ετό , θρυλικός ποδοσφαιριστής και πλέον πρόεδρος της ομοσπονδίας του Καμερούν, κατηγορείται για σωματικές απειλές, υποκίνηση βίας, αλλά και στήσιμο παιχνιδιών.

Παράλληλα, έχει μπλεξίματα μέσω των δικαστηρίων και σε άλλα θέματα, όπως μη καταβολή διατροφής.

🚨 OFFICIAL: The Cameroonian Federation has suspended 62 players for age fraud, including Wilfried Nathan Douala, Victoria United midfielder who was selected at the last AFCON and claims to be 17-years old! 😱



These 62 players, including Douala, were suspended for double… pic.twitter.com/1s5eaaH9VG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 11, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.