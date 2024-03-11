Λογαριασμός
Μεγάλο σκάνδαλο στο Καμερούν: «Κόπηκαν» 62 ποδοσφαιριστές για απάτη ηλικίας

Σκάνδαλο στο Καμερούν με την ομοσπονδία να ανακοινώνει πως 62 ποδοσφαιριστές «κόπηκαν» λόγω ψευδής ηλικίας  

Cameroon football player

Η ομοσπονδία του Καμερούν ανακοίνωσε πως όχι ένας, όχι δυο, αλλά 62 ποδοσφαιριστές «κόπηκαν» από ομάδες του πρωταθλήματος της χώρας τους, καθώς είχαν δηλώσει ψευδείς ηλικίες.

Οι 62 αυτοί ποδοσφαιριστές λοιπόν, αποβλήθηκαν για «διπλή ταυτότητα», ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ουίλφριντ Νέιθαν Ντουάλα, που αγωνίζεται στην Βικτόρια Γιουνάιτεντ της A-League. Ο συγκεκριμένος είχε δηλώσει πως είναι 17 ετών κάτι το οποίο τελικά δεν είναι αλήθεια, ενώ είχε κληθεί και στην αποστολή του Καμερούν για το Κόπα Άφρικα που διεξήχθη προσφάτως.

Επιπλέον, ο Σαμουέλ Ετό , θρυλικός ποδοσφαιριστής και πλέον πρόεδρος της ομοσπονδίας του Καμερούν, κατηγορείται για σωματικές απειλές, υποκίνηση βίας, αλλά και στήσιμο παιχνιδιών.

Παράλληλα, έχει μπλεξίματα μέσω των δικαστηρίων και σε άλλα θέματα, όπως μη καταβολή διατροφής.

