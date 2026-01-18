Οι κλιμακούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «καταλάβουν» ή θα αποκτήσουν με άλλο τρόπο τη Γροιλανδία πυροδότησαν νέες έντονες αντιδράσεις για τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου από το ίδιο του το κόμμα, με ορισμένους Ρεπουμπλικανούς να προειδοποιούν πως μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πλήξει οικονομικά τις ΗΠΑ ή να δοκιμάσει τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών που εξαπέλυσαν πυρά κατά του Τραμπ ήταν οι γερουσιαστές Τομ Τίλις και Λίζα Μουρκόφσκι, οι οποίοι συμμετείχαν σε διακομματική ομάδα που ταξίδεψε στη Δανία για να συζητήσει τις ανησυχίες των Δανών και Γροιλανδών αξιωματούχων σχετικά με το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος.

Τόσο ο Τίλις όσο και η Μουρκόφσκι άσκησαν δριμεία κριτική στον Τραμπ για τους νέους δασμούς που απείλησε εχθές να επιβάλει σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών -μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο- μέχρι να άρουν τις αντιρρήσεις τους για την αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Η Μουρκόφσκι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X δήλωσε οι δασμοί που απείλησε να επιβάλλει ο Τραμπ μετά την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Γροιλανδία από συμμάχους του ΝΑΤΟ την Πέμπτη, ως αντίδραση στις απειλές του ότι θα «πάρει» το αρκτικό νησί ακόμη και διά της βίας αν χρειαστεί, είναι «περιττοί, τιμωρητικοί και μέγιστο λάθος».

«Θα απομακρύνουν ακόμη περισσότερο τους σημαντικότερους Ευρωπαίους συμμάχους μας χωρίς να προσδώσουν τίποτα στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», υποστήριξε η Μουρκόφσκι. «Ήδη βλέπουμε τις συνέπειες αυτών των μέτρων σε πραγματικό χρόνο: οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ αναγκάζονται να εκτρέπουν προσοχή και πόρους προς τη Γροιλανδία, μια δυναμική που ωφελεί τον [Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ] Πούτιν, απειλώντας τη σταθερότητα του ισχυρότερου συνασπισμού δημοκρατιών που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

These tariffs are unnecessary, punitive, and a profound mistake. They will push our core European allies further away while doing nothing to advance U.S. national security.



We are already seeing the consequences of these measures in real time: our NATO allies are being forced to… — Sen. Lisa Murkowski (@lisamurkowski) January 17, 2026

Η Μουρκόφσκι κάλεσε το Κογκρέσο να ασκήσει την εξουσία του όσον αφορά την επιβολή δασμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι «δεν θα εργαλειοποιούνται με τρόπους που βλάπτουν τις συμμαχίες μας και υπονομεύουν την αμερικανική ηγεσία».

«Αυτή η αντίδραση προς τους ίδιους μας τους συμμάχους επειδή έστειλαν έναν μικρό αριθμό στρατευμάτων στη Γροιλανδία για εκπαίδευση βλάπτει την Αμερική, βλάπτει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους συμμάχους της Αμερικής. Ωφελεί τον Πούτιν, τον [Κινέζο ηγέτη] Σι [Τζινπίνγκ] και άλλους αντιπάλους που θέλουν να δουν το ΝΑΤΟ διχασμένο», ανέφεφε από την πλευρά του ο Τίλις, σε ανάρτησή του στο X.

Ο Τίλις πρόσθεσε ότι το να «πιέζεις για εξαναγκαστική δράση ώστε να καταλάβεις έδαφος συμμάχου είναι πέρα για πέρα ηλίθιο». «Πλήττει την κληρονομιά του προέδρου Τραμπ και υπονομεύει όλη τη δουλειά που έχει κάνει επί χρόνια για να ενισχύσει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ», υποστήριξε.

This response to our own allies for sending a small number of troops to Greenland for training is bad for America, bad for American businesses, and bad for America's allies. It's great for Putin, Xi and other adversaries who want to see NATO divided. The fact that a small handful… https://t.co/GQQw3JTvXn — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) January 17, 2026

Κριτική στον Τραμπ άσκησε και ο Μάικ Πενς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως «η τρέχουσα στάση … απειλεί να διαρρήξει αυτή τη στενή σχέση, όχι μόνο με τη Δανία, αλλά με όλους τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ».

«Η Δανία είναι ένας πολύ ισχυρός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», δήλωσε ο Πενς την Κυριακή μιλώντας στην εκπομπλή “State of the Union” του CNN.

Στο μεταξύ, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Μακόλ εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες, προειδοποιώντας ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία πιθανότατα θα ισοδυναμούσε με καταστροφή για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στην εκπομπή “This Week” του ABC, ο Μακόλ δήλωσε: «Το γεγονός είναι ότι ο πρόεδρος έχει πλήρη στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία για να μας προστατεύσει από οποιαδήποτε απειλή» που θα μπορούσε να προκύψει στο αρκτικό νησί.

«Άρα, αν θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία, αυτό είναι ένα πράγμα», συνέχισε. «Αλλά το να εισβάλει στρατιωτικά θα έφερνε τα πάνω κάτω… στο ΝΑΤΟ και, στην ουσία, θα πίεζε προς έναν πόλεμο με το ίδιο το ΝΑΤΟ. Θα κατέληγε στην κατάργηση του ΝΑΤΟ όπως το ξέρουμε».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως υποστηρίξει ότι ο έλεγχος του νησιού από τις ΗΠΑ είναι απαραίτητος για την εθνική ασφάλεια, επικαλούμενος ανησυχίες για την επέκταση της επιρροής Ρωσίας και Κίνας στην Αρκτική. Γι’ αυτό έχει επανειλημμένως αφήσει ανοιχτούς πολλούς τρόπους απόκτησης της Γροιλανδίας, από την αγορά της περιοχής έως και το ενδεχόμενο στρατιωτικής κατάληψης.

Σε εμφάνισή του την Κυριακή στο “Meet the Press” του NBC, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ τοποθετήθηκε λέγοντας ότι είναι «γελοίο» να παρουσιάζεται η Γροιλανδία ως επείγον ζήτημα.

«Δεν υπάρχει καμία έκτακτη ανάγκη στη Γροιλανδία», ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

