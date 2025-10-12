Μακελειό με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και 20 τραυματίες σημειώθηκε σε οικογενειακό εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς. Οι τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Το πολύνεκρο περιστατικό σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Κυριακής, στο Willie's Bar and Grill στην πόλη Helena Island, περίπου δύο ώρες απόσταση από το Τσάρλεστον.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες διαπίστωσαν ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός ατόμων με τραύματα από όπλο.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, μετά τις πληροφορίες που συνέλεξε από τους επιζώντες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.