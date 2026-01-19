Το Eurogroup επέλεξε τον Μπόρις Βούτσιτς για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Το Eurogroup επέλεξε τη Δευτέρα τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούτσιτς, ως τον επόμενο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης επέλεξαν τον Βούτσιτς ανάμεσα σε πέντε υποψηφίους. Ο ίδιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και κατέχει τη θέση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας από το 2012.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία και την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2023.

Η απόφαση, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας διετούς αναδιάρθρωσης στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ελήφθη τη Δευτέρα από το Eurogroup, με τον 61χρονο κεντρικό τραπεζίτη να λαμβάνει τη στήριξη για να διαδεχθεί τον Λουίς ντε Γκίντος, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως, η διαδικασία ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερες αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ τα επόμενα δύο χρόνια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.