Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Στα ημιτελικά η Ελλάδα, σάρωσε 15-13 την Ιταλία

Η Εθνική μας ομάδα πόλο υπέταξε και την Ιταλία με 15-13, πέτυχε την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σερβία, Ουγγαρία η Ισπανία.

Η Εθνική πόλο ανδρών έδειξε για ακόμη μία φορά γιατί συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου υγρού στίβου. Με μια εμφάνιση γεμάτη πάθος, καθαρό μυαλό, πειθαρχία και ατσάλινη άμυνα, λύγισε την Ιταλία στο ντέρμπι κορυφής του έκτου ομίλου, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά και την πρωτιά στη βαθμολογία! Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έβγαλε χαρακτήρα, έδειξε προσωπικότητα και απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ακόμη και χωρίς τον τιμωρημένο αρχηγό της, Ντίνο Γενηδουνιά.

Μετά την ιστορική νίκη επί της Κροατίας και την εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία -τις πρώτες της Εθνικής επί των δύο αυτών υπερδυνάμεων σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα- η «γαλανόλευκη» έδειξε ότι βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό σημείο της διοργάνωσης. Παίζοντας με αυτοπεποίθηση, ενέργεια και καθαρό πλάνο, η Ελλάδα έστειλε μήνυμα ότι βρίσκεται στο Βελιγράδι

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Εθνική μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία. Την Τετάρτη αντιμετωπίζει τη Ρουμανία σε ένα ματς που δεν αλλάζει την κατάταξη, αλλά λειτουργεί ως ιδανική πρόβα πριν από τον σπουδαίο ημιτελικό της Παρασκευής. Εκεί, η Ελλάδα θα κοντραριστεί με τον δεύτερο του άλλου ομίλου – μία εκ των Ουγγαρίας, Σερβίας ή Ισπανίας – σε μια μάχη που θα κρίνει αν θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Με τρομερή εμφάνιση από τον Κάκαρη που κυριάρχησε στη φουνταριστή θέση, τον Αργυρόπουλο που «μίλησε» ξανά στα κρίσιμα σημεία, τον Τζωρτζάτο να κατεβάζει ρολά και όλα τα παιδιά να δίνουν ψυχή και σώμα στην πισίνα, η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά σε τροχιά διάκρισης. Η εικόνα της ομάδας, η συνοχή, η ένταση και η αποφασιστικότητα που βγάζει, δείχνουν ότι είναι έτοιμη να γράψει μια ακόμη χρυσή σελίδα στο Βελιγράδι, διεκδικώντας το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το ματς

Η Ελλάδα μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι, δείχνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένη. Η άμυνα λειτούργησε υποδειγματικά, με συνεχόμενα κλεψίματα, σωστές τοποθετήσεις και δύο επιθετικά φάουλ που κέρδισε από τους Ιταλούς. Ο Τζωρτζάτος ήταν σταθερός κάτω από τα δοκάρια, κρατώντας με άνεση το προβάδισμα. Στην επίθεση, ο Στέλιος Αργυρόπουλος συνέχισε την εντυπωσιακή του παρουσία στο τουρνουά. Με ποσοστό ευστοχίας που αγγίζει το 72%, πέτυχε ακόμη ένα μεγάλο γκολ, φτάνοντας τα 14 τέρματα στη διοργάνωση και ανοίγοντας το σκορ για το 1-0. Λίγο αργότερα, ο Κάκαρης στην κόντρα έκανε το 2-0, δίνοντας στη «γαλανόλευκη» ιδανικό ξεκίνημα. Η Ιταλία προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά είτε έβρισκε δοκάρι είτε έπεφτε πάνω στην εξαιρετική ελληνική άμυνα. Ακόμη και στο πρώτο της αριθμητικό πλεονέκτημα δεν κατάφερε να σκοράρει, με την Ελλάδα να διαχειρίζεται άψογα κάθε φάση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι Ιταλοί βρήκαν ένα απίθανο buzzer-beater με τον Γκράντα, μειώνοντας σε 2-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου.

Το δεύτερο οκτάλεπτο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να χάνουν από μία επίθεση, όμως η Ελλάδα ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη λύση. Με υπομονή στον παραπάνω, ο Σκουμπάκης εκτέλεσε ιδανικά και έκανε το 3-1, ανεβάζοντας το ποσοστό της Εθνικής στο 2/4 με παίκτη παραπάνω, την ώρα που η Ιταλία παρέμενε στο 0/2. Λίγο αργότερα, ο Χαλυβόπουλος κέρδισε πέναλτι, όμως ο Γκιουβέτσης δεν κατάφερε να νικήσει τον Ιταλό τερματοφύλακα, με τη φάση να καταλήγει σε κόρνερ. Οι Ιταλοί απάντησαν με έντονη πίεση στην περιφέρεια, αλλά ο Τζωρτζάτος συνέχισε να είναι ανίκητος, κρατώντας το προβάδισμα. Η Ελλάδα βρήκε ξανά γκολ στον παραπάνω, αυτήν τη φορά με τον Γκίλλα, ο οποίος έκανε το 4-2 σε φάση όπου η «γαλανόλευκη» είχε δύο παίκτες παραπάνω. Η Ιταλία, όμως, αντέδρασε: Ο Φερέρο σκόραρε δύο φορές από την ίδια θέση, μειώνοντας σε 4-3 και στη συνέχεια σε 5-4, με το παιχνίδι να αποκτά ρυθμό. Ο Αργυρόπουλος, με ακόμη ένα εντυπωσιακό σουτ από τα έξι μέτρα, είχε ήδη γράψει το 5-3 νωρίτερα, συνεχίζοντας την τρομερή του εμφάνιση. Στο φινάλε, η Ελλάδα βγήκε στην κόντρα και κέρδισε πέναλτι -μετά από ένσταση του Θοδωρή Βλάχου- σε νεκρό χρόνο, με τον αρχηγό να ευστοχεί και να διαμορφώνει το 6-4 πριν ακουστεί η κόρνα.

